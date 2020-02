2020-02-09 22:16:01

〔編譯陳成良/綜合報導〕據科技媒體《CNET》報導,美國國家航空暨太空總署(NASA)繞地球軌道運行的阿卡衛星(Aqua satellite),1月29日捕捉到在印度洋上空出現的一系列神秘「玫瑰雲」景象,看起來好像是無形的手把雲層變成了插花藝術,美得令人屏息。

NASA上週五(7日)在推特分享這張照片,並將這種放射狀雲形容為「淺雲的集合,它們以獨特的放射狀結構組織起來」。雲層可以橫跨約300公里,人們在地上無法看到全部的景象。據悉,雲層可持續長達72小時,不時還能釋放一些雨滴。

這些雲層出現在澳洲西海岸。報導稱,「玫瑰雲」形成的原因還是個謎團。

Actinoform clouds recently popped up off the western coast of #Australia. https://t.co/nAiZjvNMRr #NASA #MODIS pic.twitter.com/nYNRcjxXlu