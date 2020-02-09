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擊斃槍手！泰國購物中心血腥落幕 17小時釀20死42傷

1名槍手闖入泰國購物中心內大肆掃射，軍警今上午攻堅，順利擊斃槍手，含槍手在內這起血腥事件造成至少26死。（歐新社）

1名槍手闖入泰國購物中心內大肆掃射，軍警今上午攻堅，順利擊斃槍手，含槍手在內這起血腥事件造成至少26死。（歐新社）

2020-02-09 12:50:34

首次上稿 11:14
更新時間 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕泰國昨（8日）下午發生重大槍擊案，1名泰國軍人在營內槍殺長官後，持大批彈藥出營，闖入呵叻府一座購物中心內開槍濫射，造成重大傷亡，槍手藏身建築，軍警今（9日）上午攻堅，順利擊斃槍手，事後官方公布這起事件一共造成20死42傷。

《曼谷郵報》報導 ，泰國軍隊1名士官長賈克潘（Jakrapanth Thomma），昨下午在營區內射殺指揮官後，駕駛一輛悍馬車帶著槍枝和子彈，前往軍營附近的購物中心大肆掃射，造成重大傷亡，射擊期間還透過臉書直播，不斷更新行凶過程，並藏身於購物中心建築內。

軍警封鎖現場，找來槍手母親喊話無果，決定進行攻堅，進入購物中心後又發現4名罹難者遺體，清晨3點多軍警與槍手交火，在激烈的槍戰中，軍警1死2傷，上午泰國當局宣布已將槍手擊斃。

《路透》報導，有軍警人員表示，擊斃槍手後，救出8名人質，部分人質受傷；原先泰國官方公布死傷狀況為25死34傷，在事件落幕後召開記者會，修正死傷狀況為20死42傷，其中21人傷勢較重，有9人急需開刀治療。

有軍警人員表示，擊斃槍手後，救出8名人質，部分人質受傷。（歐新社）

有軍警人員表示，擊斃槍手後，救出8名人質，部分人質受傷。（歐新社）

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