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泰國士兵購物中心亂槍掃射 至少17人喪生

泰國一名士兵今日在一家知名購物中心Terminal 21附近開槍射殺無辜民眾，目前已有12人死。（路透）

泰國一名士兵今日在一家知名購物中心Terminal 21附近開槍射殺無辜民眾，目前已有12人死。（路透）

2020-02-08 21:08:01

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名士兵今日在泰國東北部呵叻府（Korat）一家知名購物中心Terminal 21附近開槍射殺無辜民眾，目前至少有17人死，多人受傷。

綜合外媒報導，該名士兵是32歲的中士賈克拉潘斯（Jakkakrapanth Thomma），今日先是持槍射殺指揮官及2名軍人，接著從軍中偷車逃離軍事營區前往位於塔孟縣（Muang）的Terminal 21購物中心拿槍掃射現場民眾，更透過臉書直播了一些槍擊事件，目前確定最少有12人因此喪生，警方也正在追捕該名士兵。警方表示「該名士兵使用機關槍，對無辜民眾開槍濫射，造成多人死傷。」

賈克拉潘斯在槍擊事件前後曾多次透過臉書發文，在槍擊事件前曾表示「死亡對每個人都是不可避免的」，事後甚至戴著軍用頭盔和軍服在臉書PO文「我已經累了，我的手指不能動了」，十分鐘後又再度PO文表示「我應該投降嗎」，之後臉書頁面被離線。

根據法新社報導，泰國國防部表示，部隊已經封鎖了21號航站樓購物中心，但尚未抓獲嫌疑人。

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