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法官也傻眼！ 加國超狂商人拒付贍養費真「放火燒千萬」

加拿大商人兼2018年渥太華市長落選人麥康維爾為避付贍養費，竟真放火燒2300萬現金，法官也傻眼直接判服刑1個月。（翻攝自Bruce McConville臉書）

加拿大商人兼2018年渥太華市長落選人麥康維爾為避付贍養費，竟真放火燒2300萬現金，法官也傻眼直接判服刑1個月。（翻攝自Bruce McConville臉書）

2020-02-08 13:10:58

〔即時新聞／綜合報導〕真「燒錢」！加拿大一名超狂富商因為不想支付前妻贍養費，竟放火燒掉100萬加元（約台幣2335萬）的現金。雖他辯稱是因心情低落才做出此舉，但法官認為他只是在狡辯且嚴重侵害孩子的權益，因此判處他入獄服刑30天，且仍須支付贍養費。

綜合外媒報導，加拿大一位55歲商人麥康維爾（Bruce McConville）因為曾跟前妻簽下協議書，離婚後雙方除平分財產外，男方要另外付給女方贍養費。但事後麥康維爾反悔，因此想到放火燒現金脫產，以避免支付贍養費。

上週在渥太華高級法院舉行的聽證會上，麥康維爾向法官表示他無法支付，「因為我把錢燒了。」他解釋共分25次從6家銀行取出共100萬加元（約台幣2335萬），於去年9月23日第一次燒了74.3萬加元（約台幣1664萬），去年12月15日第二次燒了29.6萬加元（約台幣671萬），而他辯稱自己其實是一個節儉的人，也因成功經營事業31年，只是因想到離婚一時情緒失控才會放火燒光這些錢。

但法官並不領情，認為他的言論蔑視法庭，且無法提出燒毀現金的證據。先判處入監服刑他30天，也判決若每晚1天付前妻贍養費，則每次需加付約台幣6萬元。因為法院其實早就禁止麥康維爾脫產，但他不只燒錢，還透過前會計師出售財產、拋售房產，使法院無法掌握他財務狀況，也無法判決要付給前妻多少贍養費，根本故意為之。

據悉，麥康維爾對政治積極，曾多次競選渥太華市議會議員皆未成功，最終決定在2018年競選渥太華市長，但因僅獲得1.64%的支持率落選，隨即前妻展開漫長的離婚訴訟。

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