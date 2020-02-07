被起底反港人抗爭、力挺港警！ 顏擇雅：李文亮並非吹哨者

中國武漢醫師李文亮，因感染武漢肺炎而殉職，近來被冠以「吹哨者」等美譽。對此，作家、出版人嚴擇雅在臉書撰文指出，事實其實不然。（圖翻攝自微博）

2020-02-08 00:07:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢市中心醫院眼科醫師李文亮，因感染武漢肺炎而殉職，近來被冠以「吹哨者」、民族英雄等稱號。然而，近日被網友起底，其微博內容轉發，數則反對香港抗爭運動，支持香港建制派人物，甚至是支持香港警察的內容。對此，作家、出版人嚴擇雅在臉書撰文指出，其實，李文亮並無意要揭露中國黑幕，也並非是吹哨者。

根據貼文 ，顏擇雅表示，有許多對中國有一定程度理解的臉書朋友頻頻指出，李文亮是位盡責提醒外界疫情的醫生，但仍稱不上是蔣彥永那樣長期呼籲平反六四事件、有意識地要去揭露體制黑幕的「吹哨者」。

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對此，顏擇雅表示此說法雖殘忍，但也同意。嚴擇雅指出，此次疫情的危機，之所以沒有如蔣彥永那種吹哨者，原因並不在於中國人的勇氣水平下降，而是世代經歷的差異。蔣彥永那個世代的人們，經歷過文化大革命與六四天安門事件，那一代的人見證歷史，非常清楚國家會犯錯，而且只要錯了，就會演變成無可轉圜的錯誤。

然而伴隨中國崛起而成長的這一代，特別是都市的中產階級，卻絕對很難產生如此意識，他們就算再怎麼無法理解各種禁令，心底也會相信，國家一定是為大局著想。

嚴擇雅認為，現在的中國人選擇作「順民」，並非是因為他們的勇氣不夠，而是因為他們的眼界不夠。嚴擇雅再指出，而網路是言論箝制的好工具，更是威權的好幫手，在人民還來不及學會勇敢之前，網路就已經幫政府把人民視野縮小了。

嚴擇雅認為，視野小的中國人民，不僅在香港眾多抗爭者「被自殺」、「被跳樓」時，力挺港警，也在自己講真話，而被公安約談時，不懂得去質疑國家。最後，在不過才三十幾天的日子內，這位不質疑國家的普通醫生，就付出性命的沉重代價了。

貼文一出，網友紛紛回應，「確實，我覺得他到死前那一刻都還是相信國家的」、「沒幾個月前，他還是支持香港警察的普通中國人民，雖然最後是可憐的，真的也論不上是英雄。不如說這就是標準的中國人民跟命運，相信黨、相信自己的大中國，到最後一刻被賣掉了，才覺醒，也來不及了」。

香港大律師梁美芬反對香港反送中抗爭，而被港人怒斥「「聽不到香港人訴求，憑什麼做香港人的議員？」、「背叛香港人！」而李文亮去年在微博上轉發一篇支持梁美芬的貼文。（圖擷取自微博＿＠xiaolwl）

李文亮微博轉發支持香港警察的貼文。（圖擷取自微博＿＠xiaolwl）

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