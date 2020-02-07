武漢肺炎》香港醫護界結束罷工 近6成會員決定不延長

香港醫護罷工進入第5天，為第二階段行動最終日，醫護人員欲藉此要求香港政府實施全面封關，防範疫情。（歐新社）

2020-02-07 20:57:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港醫護罷工今（7日）進入第5天，即第二階段最終日，針對是否繼續罷工，「醫管局員工陣線」逾7000名會員進行投票，表決結果顯示4000名支持復工，工會方決定不會延長罷工計畫。

綜合港媒報導，因武漢肺炎疫情持續蔓延，醫管局員工陣線自3日發動罷工行動，要求香港政府實施「全面封關」等5大訴求。有急診室護士表示，此次是史上最大型的醫護罷工。

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隨著罷工第二階段進入尾聲，工會方面原先表示，若有逾6000名會員支持繼續罷工，罷工行動將延長至下週三（12日），不過，最後僅有3000人支持繼續罷工，於是行動宣告擱置。

工會強調，暫緩罷工不代表放棄爭取訴求，將會繼續向政府及醫管局施壓。

工會也在臉書發文，感謝醫護人員的參與及社會各界的支持，同時對所有受影響者致歉，稱如果沒有大家的努力和堅持，政府「壓縮人流」或「局部封關」的抗議措施都不會存在，屆時將讓香港面對更龐大的醫療壓力，「最後，我們希望可以戰勝這場疫症，於自由、清新的空氣之中，與大家脫下口罩相見。」

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