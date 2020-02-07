武漢肺炎》還沒上岸 日本不認鑽石公主號新增確診病例

世界衛生組織2月6日的報告中，將昨天「鑽石公主號」新增20例計入「其他」類別，日本國內感染人數維持25人。（翻攝自世界衛生組織）

2020-02-07 17:22:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情蔓延，「鑽石公主號」昨天確診20例後，今天（2月7日）又增加41名確診患者，全船確診人數來到61人，並且有1人為重症病患。截至目前為止，日本國內共86人感染武漢肺炎，但日方卻認為「鑽石公主號」上受感染的人數不能算進國內的病例數，世界衛生組織（WHO）2月6日的報告中（Situation report - 17）也增加了「其他」欄位。

根據《共同網》報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信7日在內閣會議後的記者會上表示，「鑽石公主號」遊輪上61名確診患者不包含在日本國內感染人數中，並指出是因為他們「尚未登陸日本」，並表示此舉符合世界衛生組織的規範。而世界衛生組織在2月6日的報告中，日本通報累積病例仍為25例，昨天「鑽石公主號」新增的20例被歸類在「其他」類別，今天所新增的41例，尚不知會被歸類哪一類別。

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《共同網》指出，今天新增的41例經日本政府確認分別來自6個國家，為21名日本人，8名美國人、5名澳大利亞人、5名加拿大人、1名阿根廷人、1名英國人，除非有其他無法預期的情況發生，否則所有人員將於船上隔離至2月19日。

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