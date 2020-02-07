武漢肺炎》網瘋傳李文亮妻子求助書 中國學者：已核實

李文亮孕妻付雪潔驚傳求助，中國知名新聞人證實。（圖擷取自微博）

2020-02-07 15:58:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，最早揭露武漢肺炎的醫生李文亮也受感染，於今凌晨病逝，但此消息公布的過程卻頗見曲折。如今，李醫生的孕妻也驚傳開始出現症狀，引發中網熱議。

現任北京外國語大學國際新聞與傳播系教授的知名學者展江，今中午12點31分在微博發文表示，他已核實了一條消息，李文亮醫生的妻子付雪潔在丈夫得病後，回到湖北省的棗陽市娘家隔離，她的弟弟初三被確診武漢肺炎，初八父母也開始發熱，但棗陽醫療條件有限，只有CT沒發現肺感染，讓他們都在家隔離。

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沒想到今凌晨剛傳來噩耗，在全家悲痛欲絕的時候，付雪潔也開始發燒了，她不知道自己肚子裡5個月大的孩子能否保得住，現在一家人又準備去醫院隔離，但家裡卻還有1個5歲的稚子沒人照看，實在不知道該怎麼辦，只好發求助書請求各界給予緊急幫助。

對此，不少中國網友質疑真實性，「展老師，這個消息好像有點不對」、「最先發布這條微博的人把這條消息刪了」、「他同學否認發過求助信息」、「能否把核實經過公佈一下」，然而中國博主「刑法學人羅翔」也表示，「某公益機構的朋友直接和本人聯繫，我的助理剛剛也和她本人聯繫，情況屬實，說核酸檢測正在安排，但她本人說不希望媒體過多打擾」。

不過，也有中媒表示，李文亮的妻子在湖北的老家，健康沒有出現問題。

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