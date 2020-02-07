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連續第4年 英國境內反猶太事件再創新高紀錄

2020-02-07 01:51:02

〔中央社〕在反對黨工黨因未能處理黨內反猶太主義議題而遭到抨擊之際，一個猶太諮詢機構6日表示，英國境內去年反猶太事件數量再創新高紀錄。

路透社報導，為英國境內估計約28萬猶太人提供安全建言的「社區安全信託」（Community Security Trust, CST）表示，2019年總共有1805起反猶太事件，較前一年成長7%，且是連續第4年創歷史新高。

CST執行長德魯（David Delew）表示，此創紀錄數量完全不令人意外，且CST認為，真實數據很可能高出很多。他說：「如果要在未來改善情況，很明顯地，社群媒體與主流政治是必須剷除反猶太與種族主義的關鍵所在。」

世界領袖上個月在紀念二戰大屠殺受難者時，對反猶太情緒不斷高漲發出警告。在白人至上極右翼以及極左翼煽動下，反猶太情緒正日益高漲。

CST表示，去年英國境內反猶太事件中，有224起和工黨有關。

自從堅定支持巴勒斯坦人權利的柯賓（Jeremy Corbyn）於2015年當上工黨黨魁以來，由於未能抑制黨內一些成員的反猶太行徑，工黨一直飽受批評。

柯賓將於4月卸下黨魁職務，他先前表示，反猶太主義是「邪惡且錯誤的」，儘管如此，目前工黨正面臨英國平等與人權委員會（EHRC）的調查。

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