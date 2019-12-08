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貪腐醜聞纏身 半數以色列人希望總理納坦雅胡下台

最新民調顯示，多數以色列民眾認為總理納坦雅胡應該下台。（路透）

最新民調顯示，多數以色列民眾認為總理納坦雅胡應該下台。（路透）

2019-12-08 22:59:20

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡被控涉嫌收賄、詐欺和背信等3項罪名，最新的民調顯示，多數以色列民眾認為納坦雅胡應該下台。

據《國土報》報導，在連續2次組閣都失敗，可能得面臨一年之內舉行第3次國會大選之際，最新民調卻對總理十分不利。《第12頻道新聞》（Channel 12 News）6日發布的民調顯示，有52%的民眾認為納坦雅胡應該下台；另有38%的民眾希望納坦雅胡繼續擔任總理，有10%民眾並未做出表示。

被問及若是馬上舉行第3次國會大選，民調顯示，納坦雅胡的對手甘茨（Benny Gantz）所屬的藍白黨在民調中以34:33一席之差贏過他的聯合黨（Likud）。

阿拉伯聯合名單（Arab-majority Joint List）在民調中以13席成為第3大黨，接著是以色列是我們的家園（Yisrael Beiteinu）、沙斯黨（Shas）與聯合妥拉猶太教（United Torah Judaism），各有8席。新右派，6席。以色列工黨聯盟，5席。民主聯盟，5席。

宗教錫安主義的猶太人家園（Habayit Hayehudi）與極右派的右翼政黨聯盟（Otzma Yehudit）在民調中則沒有取得任何一席。

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