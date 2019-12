音樂突中斷！女舞者停下動作惹怒賓客 臉部慘遭槍擊

2019-12-07 00:07:37

〔即時新聞/綜合報導〕印度北方邦(Uttar Pradesh)1日驚傳有女舞者遭到槍擊!受害的女舞者原與搭擋受邀到婚禮上表演,2人在台上隨音樂起舞、炒熱氣氛,直到音樂突然被關掉,便停下動作、站在原地,卻因此引發醉酒男賓客的不滿,直接朝她臉部開槍。

綜合外媒報導,1日當天,受害的女舞者與搭擋受邀到當地一位村長帕提(Sudhir Singh Patel)女兒的婚禮表演,在現場跟著音樂起舞,為現場賓客助興。

據事發當時的影片,原本賓客們都開心的欣賞表演,直到音樂突然被切斷,2名女舞者停下動作、站在原地,還不時四處張望,似是在等候主人家的下一步指示。

沒想到,其中一名喝醉的賓客不滿的大吼「準備開槍」,另名男子高聲附和「兄弟,你應該開槍」後,身穿橘色舞衣的女舞者便正面遭到槍擊,痛苦的摀著臉、癱倒在地。

據報導,該名女舞者被緊急送往坎普爾(Kanpur)的醫院治療,目前仍未脫離險境。

據當地警方表示,新郎的2位舅舅也在槍擊中受傷,而新郎的叔叔目前已向警方提供嫌犯身分資訊,警方正全力追緝中。

What is wrong with us, man? This woman was shot on the face by a drunk man in Uttar Pradesh because she stopped dancing at a wedding. Sick. Outrageous. Bloody hell. pic.twitter.com/A7HYc1wObM