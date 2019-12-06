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音樂突中斷！女舞者停下動作惹怒賓客 臉部慘遭槍擊

印度北方邦（Uttar Pradesh）1日驚傳有女舞者遭到槍擊！受害的女舞者原與搭擋受邀到婚禮上表演，2人在台上隨音樂起舞、炒熱氣氛，直到音樂突然被關掉，便停下動作、站在原地，卻因此引發醉酒男賓客的不滿，直接朝她臉部開槍。（圖擷取自推特 @AdityaRajKaul）

印度北方邦（Uttar Pradesh）1日驚傳有女舞者遭到槍擊！受害的女舞者原與搭擋受邀到婚禮上表演，2人在台上隨音樂起舞、炒熱氣氛，直到音樂突然被關掉，便停下動作、站在原地，卻因此引發醉酒男賓客的不滿，直接朝她臉部開槍。（圖擷取自推特 @AdityaRajKaul）

2019-12-07 00:07:37

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦（Uttar Pradesh）1日驚傳有女舞者遭到槍擊！受害的女舞者原與搭擋受邀到婚禮上表演，2人在台上隨音樂起舞、炒熱氣氛，直到音樂突然被關掉，便停下動作、站在原地，卻因此引發醉酒男賓客的不滿，直接朝她臉部開槍。

綜合外媒報導，1日當天，受害的女舞者與搭擋受邀到當地一位村長帕提（Sudhir Singh Patel）女兒的婚禮表演，在現場跟著音樂起舞，為現場賓客助興。

據事發當時的影片，原本賓客們都開心的欣賞表演，直到音樂突然被切斷，2名女舞者停下動作、站在原地，還不時四處張望，似是在等候主人家的下一步指示。

沒想到，其中一名喝醉的賓客不滿的大吼「準備開槍」，另名男子高聲附和「兄弟，你應該開槍」後，身穿橘色舞衣的女舞者便正面遭到槍擊，痛苦的摀著臉、癱倒在地。

據報導，該名女舞者被緊急送往坎普爾（Kanpur）的醫院治療，目前仍未脫離險境。

據當地警方表示，新郎的2位舅舅也在槍擊中受傷，而新郎的叔叔目前已向警方提供嫌犯身分資訊，警方正全力追緝中。

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