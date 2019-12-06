為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

驚豔！地方媽媽「絞肉衣」質感直逼女神卡卡「生肉裝」

近來一位日本媽媽在推特上分享自己一件激似「生豬絞肉」的毛衣。（圖擷取自推特＿@takousapyon）

近來一位日本媽媽在推特上分享自己一件激似「生豬絞肉」的毛衣。（圖擷取自推特＿@takousapyon）

2019-12-06 20:31:09

〔即時新聞／綜合報導〕近來一位日本媽媽在推特上分享自己一件激似「生豬絞肉」的毛衣。其中，這件毛衣雖不是以真肉所製成，但其「生肉」質感的逼真程度，讓網友直呼，效果直逼國際巨星女神卡卡那套以真肉製成的「生牛肉裝」。

根據該則貼文，這名媽媽表示，4歲的二女兒在看到媽媽身上所穿的毛衣後，突然語出驚人指出，媽媽的毛衣像「豬絞肉」。而定睛細看該毛衣由各種粉紅色色階組成，加上立體條紋絨布的質感，確實很像「生的豬絞肉」。

而小朋友的敏銳觀察力讓這位媽媽在驚嘆孩子的聰敏之餘，也哭笑不得地表示，在被女兒指出毛衣激似「豬絞肉」之前，自己一直都沒發現到。而這件毛衣由於柔軟舒適又溫暖，是自己最愛的一件。

貼文一出，大批網友湧入留言，讚嘆小妹妹的「聯想力」、「好眼力」、「不是雞肉也不是牛肉，就是豬肉沒錯！」、「孩子總會在不經意之處讓你驚艷」、「不被束縛的澄澈眼睛之直覺力！」。

也有網友表示，「Gaga也驚訝了！」，並指出「生絞肉毛衣」雖不是用真的豬肉製成的，但其質感直逼女神卡卡那套以真肉製成的「生牛肉裝」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
稱讚男性「你聽起來像蘇格拉底」 日雜誌約會建議挨批
2019-12-05 20:49

稱讚男性「你聽起來像蘇格拉底」 日雜誌約會建議挨批
「2019秋冬輕奢單品」是啥？ 中國網友苦笑：豬肉！
2019-12-03 22:54

「2019秋冬輕奢單品」是啥？ 中國網友苦笑：豬肉！
沐極 深藏不露的森建築

沐極 深藏不露的森建築
發現之手！視障女性當乳房觸診員 比醫師揪出更多腫瘤
2019-12-01 00:23

發現之手！視障女性當乳房觸診員 比醫師揪出更多腫瘤
香港人反抗》《當荒謬成為日常》 超現實畫作震撼網友
2019-11-23 20:41

香港人反抗》《當荒謬成為日常》 超現實畫作震撼網友
宏碁首賣白色Swift 5 資訊月開賣

宏碁首賣白色Swift 5 資訊月開賣
國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播