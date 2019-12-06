驚豔！地方媽媽「絞肉衣」質感直逼女神卡卡「生肉裝」

近來一位日本媽媽在推特上分享自己一件激似「生豬絞肉」的毛衣。（圖擷取自推特＿@takousapyon）

2019-12-06 20:31:09

〔即時新聞／綜合報導〕近來一位日本媽媽在推特上分享自己一件激似「生豬絞肉」的毛衣。其中，這件毛衣雖不是以真肉所製成，但其「生肉」質感的逼真程度，讓網友直呼，效果直逼國際巨星女神卡卡那套以真肉製成的「生牛肉裝」。

根據該則貼文，這名媽媽表示，4歲的二女兒在看到媽媽身上所穿的毛衣後，突然語出驚人指出，媽媽的毛衣像「豬絞肉」。而定睛細看該毛衣由各種粉紅色色階組成，加上立體條紋絨布的質感，確實很像「生的豬絞肉」。

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而小朋友的敏銳觀察力讓這位媽媽在驚嘆孩子的聰敏之餘，也哭笑不得地表示，在被女兒指出毛衣激似「豬絞肉」之前，自己一直都沒發現到。而這件毛衣由於柔軟舒適又溫暖，是自己最愛的一件。

貼文一出，大批網友湧入留言，讚嘆小妹妹的「聯想力」、「好眼力」、「不是雞肉也不是牛肉，就是豬肉沒錯！」、「孩子總會在不經意之處讓你驚艷」、「不被束縛的澄澈眼睛之直覺力！」。

也有網友表示，「Gaga也驚訝了！」，並指出「生絞肉毛衣」雖不是用真的豬肉製成的，但其質感直逼女神卡卡那套以真肉製成的「生牛肉裝」。

今日着てるセーター見て次女が

「わぁ〜お母さんのお洋服、豚肉みたい❤️」

って

あっーーーーーーーあ〜〜〜あ〜〜〜〜〜たしかに〜〜〜〜〜！！！！

豚ひき肉！ひき肉のイメージですね！！

わかるわかる次女の着眼点凄いな〜！賢いな〜！！！

…いやでもさ！！！豚肉て！！！！！！ pic.twitter.com/YBvOcXFzYv — タコ@三姉妹4・3・1歳 （@takousapyon） 2019年11月30日

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