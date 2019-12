回應眾院彈劾案 川普爆氣：要彈劾我就立即行動

2019-12-06 10:22:53

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)同意眾院司法委員會草擬針對總統川普的彈劾條款,傳聞最快在12日進行表決。對此,川普5日向民主黨議員嗆聲,表示要彈劾他就立即行動,共和黨最後終將勝利。

川普在推特上表示,「一事無成的民主黨昨天在眾議院度過了歷史上糟糕的一天,他們無法完成彈劾案,且繼續貶低我們的國家,但是對他們來說並不重要,他們已經瘋了。因此,我說,如果你要彈劾我,請立即迅速執行,這樣我們就可以在參議院進行公平的審判,以便我們的國家恢復正常運作。」

請繼續往下閱讀...

川普接著說,「我們將有謝安達(Adam Schiff,眾院情報委員會主席)、拜登(Joe Bidens,2020年大選民主黨參選人)、裴洛西以及更多其他人作證,並將首次揭示我們的系統確實有多腐敗。我當選就為「清潔沼澤」(意指清潔華府的骯髒政治),這就是我正在做的!」

裴洛西同意眾院司法委員會草擬針對總統川普的彈劾條款後,川普又再推特上說,「激進的民主黨左派人士剛宣布,他們將在毫無證據下設法彈劾我。他們已經放棄了荒謬的穆勒(Robert Mueller)『文件』,現在把帽子掛在我與烏克蘭總統的兩個完全適當(完美)的通話上。」

川普強調,「這意味著重要而很少使用的彈劾行動,將被常規使用來攻擊未來的總統。那不是我們開國元勛的想法。好消息是,共和黨從未如此團結過,我們將會獲勝!」

.....trial in the Senate, and so that our Country can get back to business. We will have Schiff, the Bidens, Pelosi and many more testify, and will reveal, for the first time, how corrupt our system really is. I was elected to “Clean the Swamp,” and that’s what I am doing!