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回應眾院彈劾案 川普爆氣：要彈劾我就立即行動

川普5日向民主黨議員嗆聲，表示要彈劾他就立即行動。（法新社）

川普5日向民主黨議員嗆聲，表示要彈劾他就立即行動。（法新社）

2019-12-06 10:22:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）同意眾院司法委員會草擬針對總統川普的彈劾條款，傳聞最快在12日進行表決。對此，川普5日向民主黨議員嗆聲，表示要彈劾他就立即行動，共和黨最後終將勝利。

川普在推特上表示，「一事無成的民主黨昨天在眾議院度過了歷史上糟糕的一天，他們無法完成彈劾案，且繼續貶低我們的國家，但是對他們來說並不重要，他們已經瘋了。因此，我說，如果你要彈劾我，請立即迅速執行，這樣我們就可以在參議院進行公平的審判，以便我們的國家恢復正常運作。」

川普接著說，「我們將有謝安達（Adam Schiff，眾院情報委員會主席）、拜登（Joe Bidens，2020年大選民主黨參選人）、裴洛西以及更多其他人作證，並將首次揭示我們的系統確實有多腐敗。我當選就為「清潔沼澤」（意指清潔華府的骯髒政治），這就是我正在做的！」

裴洛西同意眾院司法委員會草擬針對總統川普的彈劾條款後，川普又再推特上說，「激進的民主黨左派人士剛宣布，他們將在毫無證據下設法彈劾我。他們已經放棄了荒謬的穆勒（Robert Mueller）『文件』，現在把帽子掛在我與烏克蘭總統的兩個完全適當（完美）的通話上。」

川普強調，「這意味著重要而很少使用的彈劾行動，將被常規使用來攻擊未來的總統。那不是我們開國元勛的想法。好消息是，共和黨從未如此團結過，我們將會獲勝！」

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