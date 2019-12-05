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彭博全球50大最具影響力人物 香港示威者上榜

「彭博50」（Bloomberg 50）名單囊括各領域風雲人物，香港示威者在政治類別榜上有名。（路透）

「彭博50」（Bloomberg 50）名單囊括各領域風雲人物，香港示威者在政治類別榜上有名。（路透）

2019-12-05 22:44:03

〔中央社〕彭博公布包括商業、金融、科技、環保、政治、娛樂等領域風雲人物的「彭博50」（Bloomberg 50）名單，香港示威者在政治類別榜上有名。

彭博（Bloomberg） 在內文以「香港示威者，前線戰士」（Hong Kong Protesters, the Frontline Fighters）為題介紹香港示威者。

文中附上戴著黃色頭盔、眼罩、面罩的示威者照片，引言提及他們的示威已歷時6個月，據他們估計一度將近200萬人參與。

內文指出，香港動亂的根源明顯。今年初，港府提出逃犯條例修訂草案，引發批評者憂心，香港740萬居民將會受制於中國不透明的法律體系。

文章形容，香港進行了一場沒有領袖的示威抗議運動，透過網路論壇號召，上街進行大致和平的集會，並使用雨傘來對抗鎮暴警察。

儘管港府最終撤回逃犯條例，但示威者擴大他們的訴求，包括更大的民主問責。

當北京支持的港府排除進一步讓步時，不間斷的衝突讓金融中心香港陷入經濟困境。港府估計今年將出現十年來首次年度衰退，國內生產毛額（GDP）將較2018年萎縮1.3%。

示威者投擲汽油彈、豎立焚燒路障、破壞地鐵系統、與意見相左的居民衝突、在網路上惡意公布警察個資。港警則發射1萬枚催淚彈，甚至動用實彈回應，面臨一連串濫權批評。

彭博提及，對於香港益趨暴力的民主抗爭，港府官僚及中國高官採取不妥協態度，迄今未見抗爭消退，遠近都感受到這股衝擊。

文章最後指出，香港泛民主派候選人於11月24日的區議會選舉壓倒性大勝，美國總統川普隨後也簽署力挺香港示威者的立法案。

香港6月爆發反送中行動以來，市民頻頻上街抗議。（路透資料照）

香港6月爆發反送中行動以來，市民頻頻上街抗議。（路透資料照）

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