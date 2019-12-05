美聯社：巴基斯坦629婦女被賣去中國「當新娘」 政府卻阻止調查

巴基斯坦調查人員彙整一份清單，指出近2年來，有629名巴基斯坦女孩及婦女遭人口販運到中國。（美聯社）

2019-12-05 23:26:13

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦調查人員指出，近2年來，有629名貧窮的巴基斯坦女孩及婦女遭人口販運，被賣給中國男子當新娘，並存在虐待、組織賣淫、器官買賣等行為。然而，據傳政府擔心損害與中國的關係，因此向案件相關調查人員和證人施壓，要求停止調查。

《美聯社》報導，調查人員提供一份清單，內容包括629名巴基斯坦女性的身分證號碼、「買新娘」中國男子的姓名和結婚日期等，均發生在2018年至2019年4月期間。消息人士稱，自今年6月起，調查受到政府官員的施壓而陷入停滯。

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活動家和人權工作者表示，巴基斯坦為了避免危害和中國日益緊密的經濟關係，如一帶一路，因此政府不斷在想辦法壓下人口販運的消息。

國際特赦組織南亞區域副總監瓦拉伊赫（Omar Waraich）則呼籲，和中國的親密關係，絕不能成為當局對本國公民人權遭侵犯卻視而不見的藉口。在這之中，有的婦女被虐待，有的婦女則被送往「再教育營」，欲讓她們遠離伊斯蘭教。

對此，中國駐巴基斯坦使館發言人4日回應，報導的指控是在「炒冷飯」且「了無新意也不屬實」，強調中方保護合法婚姻，打擊違法犯罪。

早在6月，巴基斯坦聯邦調查局曾破獲一起中國人蛇集團誘騙巴國女性的大型案件，不過，費薩拉巴德市的法院卻在10月宣判31名中國嫌犯無罪釋放，另外21名涉及其他案件的中國嫌犯也獲准保釋。據熟悉此案的法官及一名警方調查人員稱，數名婦女因受到威脅或賄賂而保持沉默，拒絕作證。

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