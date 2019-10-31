印度宣布「查謨─喀什米爾」成聯邦屬地 耿爽跳腳

印度政府30日宣布把查謨─喀什米爾（Jammu and Kashmir）重組為2個獨立的聯邦屬地，今日開始正式生效。圖為印度總理莫迪以及習近平。（美聯社）

2019-10-31 20:40:14

〔即時新聞／綜合報導〕印度政府30日宣布把查謨─喀什米爾（Jammu and Kashmir）重組為2個獨立的聯邦屬地，今日開始正式生效。中國外交部發言人耿爽表示，對於印度單方面修改國內法律和行政區劃的方式、挑戰中國主權權益，表示強烈不滿與堅決反對。

綜合媒體報導，德里當局8月宣布廢除憲法第370條，取消喀什米爾特殊自治權，印度內政部昨（30）日表示，查謨─喀什米爾將被劃分為「查謨─喀什米爾」與「拉德克」兩個聯邦屬地，31日起《查漠－喀什米爾重組法》正式實施。自今日起，這兩個聯邦屬地將受印度中央政府直接管轄，自治權利遠不如印度其他地方政府。

請繼續往下閱讀...

自從德里8月宣布廢除憲法第370條，便引發查謨─喀什米爾居民抗議，印度政府派軍隊駐紮，一度實施宵禁、切斷網路，至今喀什米爾仍有抗議。

對於印度此舉，耿爽表示，這一做法也是非法、無效的，不會改變有關地區在中國實際控制下的事實，不會產生任何效力。耿爽表示，中國在喀什米爾問題上的立場是一貫而明確的，並指這一問題是歷史遺留下來的爭議，應當根據「聯合國憲章」、相關安理會決議以及雙邊協定，以和平方式妥善解決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法