酸爆習月娥！港媒美編進化「自走砲」 網友暴動求認識

《立場新聞》美術圖編不斷進化，合成圖超「ㄎㄧㄤ」又尖銳，令網友暴動直呼想和美術編輯認識。（圖翻攝自臉書 Stand News 立場新聞）

2019-12-05 22:10:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港非營利網路媒體《立場新聞》，「反送中」運動以來無役不與，堅持獨立自主的精神、守護香港核心價值，獲得一片好評。近期該媒體美術圖編進化成「自走砲」，合成圖超「ㄎㄧㄤ」又尖銳，令網友暴動直呼想和美術編輯認識。

香港非營利網路媒體《立場新聞》自2014年成立，以透過接受商業廣告及公眾捐款來運行，堅持獨立自主的編輯方針，致力守護香港核心價值，「反送中」運動爆發以來，許多記者更是無役不與、親上前線，獲得香港市民的一片好評。

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最近該媒體的美術合成示意圖不斷「進化」，也成為香港網友熱議的話題，今（5）日《立場》報導一則科普知識新聞，指人類曾在發展初期「自我馴化」降低攻擊性、增加合作，但該篇報導所搭配的示意圖，竟是「筋肉習」抱著「貴賓狗林鄭」，無厘頭畫面令網友瞬間推爆轉傳。

但事實上，這並非《立場》美編第一次「發功」，美術人員時常使用合成圖來搭配香港政治人物的爭議發言，包括警方和港府所發表的聲明，或者在中國空污新聞中放入習近平戴口罩的示意圖等等，早已從「撿到砲」進化成「自走砲」，惡搞改圖總是令香港網友爆笑。

網友見到最新「習月娥」照，紛紛表示：「致上最高敬意」、「立場美術部到底經歷了什麼」、「設計師又太HIGH了」、「加薪加薪！」、「立場美術部最近吃了太多催淚彈」、「好想認識立場美術」。

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