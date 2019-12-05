耶穌換成習近平！中國基督徒被迫背叛信仰

中國政府官員脅迫基督徒將家中的十字架拆除並換成習近平像，若不從則恐怕失去收入來源。（擷取自《寒冬》網頁）

2019-12-05 14:57:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局近年來為了消滅各種宗教，不時傳出寺廟、教堂、清真寺遭改建為政府機構中心的消息。而現在當局更深入信徒家中，脅迫信徒背叛信仰，將其家中的耶穌像、十字架等等換成中國領導人習近平的相片，習近平的個人崇拜在中國達到史無前例的程度。

根據《寒冬》報導，中國政府官員今年陸續以「扶貧」名義走訪信徒家中，實際上卻是要求他們拆除家中的十字架、聖者像、神像、宗教對聯等，並威脅信徒若不從則會被取消給予貧戶的「低保補貼」。信徒們在必須維持收入、走投無路的狀況下，只能背叛其宗教信仰。

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政府官員「走訪」過後幾天，就會有官員前往信徒家中貼上習近平像。江西省政府官員曾恐嚇信徒，「你既然接受了習近平的幫助，就要掛他的像。在中國他是老大，你不掛不行！」

江西省當地1名信徒表示，「十字架代表主的救恩，是我們信仰的標誌，現在硬讓我們掛習近平畫像，讓習近平來佔主的位置，我們心裡不願意，可不敢把照片撕掉，害怕政府檢查帶來禍患。」

除了宗教領域外，為了佔領人們的意識形態，習近平的頭像、書籍和言論也逐漸滲透到中國各個公共及私人場合的每一個角落，就連校園外的圍欄也無法倖免。

習近平的談話逐漸滲透到中國社會每一個角落，就連校園外的圍欄也無法倖免。（擷取自《寒冬》網頁）

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