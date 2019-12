「林鄭跟習要來了…」網友改編耶誕歌一秒走鐘 超爆笑！

香港網友將名曲改編成〈林鄭月娥要進城〉,猛酸林鄭和習近平,一秒走鐘的歌詞令網友爆笑。(圖取自YouTube Holy Force)

2019-12-05 19:04:37

〔即時新聞/綜合報導〕香港「反送中」運動持續進行,有網友將耶誕節英文名曲〈耶誕老人將進城〉改編成〈林鄭月娥要進城〉,猛酸林鄭和習近平,一秒走鐘的歌詞令網友爆笑;此外,也有網友將日前商場內耶誕樹遭火燒的照片製成耶誕賀卡義賣,所得將全數捐給抗爭者支援基金。

今年是香港充滿「時代」意義的一年,香港擁有約12%信仰天主教、基督教,即近90萬人口,隨著耶誕節將近,過節氣氛也和往年相當不一樣。就有香港網友將英文耶誕名曲〈耶誕老人將進城〉 (Santa Claus Is Coming To Town)改編成〈林鄭月娥要進城〉(Carrie Lam Is Coming To Town),歌詞內容從原本喜氣洋洋的過節氣氛,一秒走鐘猛酸林鄭月娥和習近平,搭配歌曲MV更讓網友爆笑。

請繼續往下閱讀...

據歌詞內容,原本提醒小朋友要注意、不要哭、不要鬧脾氣,因為耶誕老人要進城的歌詞,被改編成:「小心!別死了!最好待在室內,因為我告訴你,林鄭月娥要來了!」,甚至也讓習近平(Xi)參了一腳,形容他們會在你睡覺的時候把你抓走、攻擊你。

原本活潑的過節歌曲,突然變得陰森恐怖但又令人莞爾,歌曲最後也不忘信心喊話,稱「勝利即將進城」。

此外,也有網友發起「和你tree」活動,將日前商場內巨型耶誕樹著火,保全人員手持水管滅火的同時,又要阻止拍攝的情景,製成耶誕賀卡義賣,唯一得到這張賀卡的方式,就是捐款給任何一個抗爭者支援基金或組織,並出示捐款證明,也引起香港網友廣大迴響。

相關影片請見:

改編歌詞全文翻譯:

You better watch out.

(你最好小心一點)

You better not die.

(你最好別死掉)

Better stay in, I'm telling you why.

(最好待在室內,讓我告訴你為什麼)

Carrie Lam is coming to town.

(林鄭月娥要進城了)

She's making a list,

(她正在寫一份名單)

Xi's checking it twice.

(習近平在幫她審核)

Gonna find out who's naughty or nice,

(要抓出誰頑皮、誰乖)

Carrie Lam is coming to town.

(林鄭月娥要進城了)

She seizes you when you're sleeping.

(她會在你睡覺的時候抓你)

Xi fires when you're awake.

(習近平會在你醒著的時候開槍)

They kill no matter olds or youngs,

(他們殺人無論老少)

So be brave for freedom's sake! Oh~

(所以為了自由,勇敢一點吧)

You'd better fight back,

(你最好反擊)

You'd better not die,

(你最好別死)

Better live long, I'm telling you why.

(活久一點,讓我告訴你為什麼吧)

Triumphant will soon come to town!

(勝利即將進城!)

香港網友將火燒耶誕樹的相片製成賀卡,寄贈給有捐款支援抗爭者的人。(圖取自Facebook Cheng Ting Ting)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法