「大型香蕉車」上路遭美警攔檢 結局有滿滿洋蔥

美國男子布萊絲懷特和他的朋友打造出「大型香蕉車」而聞名。（BigBananaCar＠FB）

2019-12-05 20:58:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國男子布萊絲懷特（Steve Braithwaite）因打造「大型香蕉車」而聞名，目前他正在進行遊遍全美的計畫，日前行經密西根州時，他遇到警方攔停臨檢，沒想到最後卻收到員警暖心贊助的20美元（約新台幣600元）。事後，他將故事分享至FB，讓網友紛紛直呼：「太棒了，祝你一路順風！」

綜合外媒報導，在布萊絲懷特被要求攔停後，員警確認完他的車燈、雨刷及駕照突然消失，沒想到當員警將駕照交還給他時，他以為自己會收到罰單，沒想到卻發現護照中夾著一張20美元的鈔票。該名員警在事後受訪時表示：「我注意到香蕉車背後掛著的看板，上面寫著他在籌集資金環遊美國，這是一件非常有趣和高尚的事情。」最終，員警決定掏出腰包，希望能做出貢獻。

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現年59歲的布萊絲懷特出生自英國，並在1986年移居美國，他和一群朋友在俄亥俄州的鮑靈格林市花費2.5萬美元（約新台幣76萬元）及多年時間，順利將福特的F-150汽車改裝成4.6公尺長的「大型香蕉車」。

該車在2011年完成，此後連續3次登上脫口秀節目《早安美國》，同時也是金氏世界紀錄認證「世界上最長的香蕉車」。目前，布萊絲懷特除了開車到各地旅行，也會提供旅客搭便車服務，而旅客可以支付自身願意掏出的任何金額。

美國男子布萊絲懷特獲得員警贊助的20美元。（BigBananaCar＠FB）

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