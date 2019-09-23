男大生球賽上開玩笑「募酒錢」 竟獲捐3000萬元

2019-09-23 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男大生14日在大學美式足球賽上觀賽時，開玩笑舉著寫有「募酒錢」的牌子，碰巧被《ESPN》電視台拍到，結果截至22日止，男子竟已募得100萬美元（約新台幣3000萬元）。期間，他已決定要將這筆款項捐給當地兒童醫院。

《CNN》報導，現年24歲的金（Carson King）在參加大學比賽日（College GameDay）活動時，舉著寫有「雪山淡啤（Busch Light）需要被補充」的牌子，同時，底下記有他的行動支付帳號。

出乎意料的是，由於金的舉動恰好被電視台拍到，光是在30分鐘內，金就順利籌到400美元，接著捐款的人越來越多。回家後，他決定減去一箱雪山淡啤的費用，將剩下的款項捐給愛荷華大學斯特德家庭兒童醫院。

隨著金的計畫曝光，引來更多人投入捐贈，包括販售雪山淡啤的企業「雪山啤酒」（Busch Beer），以及他所使用行動支付的電商公司「文莫」（Venmo）。其中，雪山啤酒還答應捐給金一年份的啤酒，並把金的頭像和名字印在啤酒罐上。

報導指出，截至22日止，金已募得100萬美元，並且還在持續增加，而這項捐款計畫將持續到9月底。

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24歲的金在觀賽時舉著募酒錢的牌子，沒想到短短數日已募得100萬美元。（CarsonKing2＠Twitter） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

雪山啤酒在得知金的捐款計畫後，將一年份的啤酒送給金，還把金的頭像和名字印在啤酒罐上。（BuschBeer＠Twitter） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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