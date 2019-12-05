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美國珍珠港基地傳槍響 3人受傷犯案士兵自殺

美國珍珠港海軍造船廠發生槍擊事件，1名美國士兵開槍打傷3名國防部文職僱員，然後自盡身亡。（法新社）

美國珍珠港海軍造船廠發生槍擊事件，1名美國士兵開槍打傷3名國防部文職僱員，然後自盡身亡。（法新社）

2019-12-05 10:26:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國珍珠港海軍造船廠發生槍擊事件，軍方已經證實，1名美國士兵開槍打傷3名國防部文職僱員，然後自殺，目前不清楚槍手犯案的動機，案件仍待進一步調查。

綜合外媒報導，珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）在推特表示，槍擊案是發生在當地時間4日下午2點半左右。案發後，基地的大門已關閉，部分地區已被封鎖。

塞吉蘭特上尉（Scot Seguirant）表示，檀香山（Honolulu）的消防隊員正在對基地內發生的事作出應對。當地的皇后醫學中心（Queen's Medical Center）發言人表示，已接收了1名的傷者，但未公開該員的傷勢情況。目前，共有2家醫院表示，他們正在治療槍擊受害者

夏威夷州長伊格（David Ige）在一份聲明中表達哀痛之意，並指出白宮已經命令聯邦政府機構開始援助，州政府也準備好在需要時提供支援。

該造船廠與紀念珍珠港事件的美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館（The USS Arizona Memorial）隔海相望，巧的是，槍擊案就發生在珍珠港事件78週年（12月7日）的前3天。

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