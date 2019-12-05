軍武新知》美軍推新型軍犬耳罩 降低戰場噪音保護聽覺

美國陸軍日前公布一項新型「犬隻聽覺保護系統」（CAPS），有效降低戰場噪音，保護狗的敏銳聽覺。（照片取自美國陸軍網站）

2019-12-05 12:46:43

〔即時新聞／綜合報導〕軍犬已經成為美軍在戰場上的重要夥伴，10月在突襲伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的行動中，軍犬「柯南」就立下大功。然而在軍事作戰及訓練中，高分貝的噪音如爆炸與槍聲，經常對犬隻敏銳的聽覺造成永久性傷害，美國陸軍日前公布一項新型「犬隻聽覺保護系統」（CAPS），有效降低軍犬服役生涯中的「職業傷害」。

綜合外媒報導，CAPS由美國陸軍小型企業創新研究計劃（SBIR）注資，美國生物防禦和醫療設備公司Zeteo Tech與前海軍軍官席費爾（Pete Scheifele）聯合開發，使用柔軟、高質量的吸音材料，並且可以更貼合狗的頭部輪廓，減少空隙及增加舒適度，除了有效將低戰場噪音，也讓軍犬更願意配戴裝備。

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美國陸軍研究實驗室（ARL）聲明指出，CAPS外型類似犬用頭罩，厚度僅有2.5公分多一點，在狹小的空間中不會成為障礙，同時能適應各種犬隻的頭形，維持其耳部密合，降低噪音危害。此外，CAPS還能與犬用護目鏡等裝備結合，大大提生實用性。

美陸軍研究處高級研究員李（Stephen Lee）表示，CAPS有助於延長軍犬服役時間，防止牠們在作戰及訓練期間，因高分貝噪音損害聽決。狗的聽覺敏銳度是人類的好幾倍，即便只是短程搭乘直升機，都會對造軍犬的聽覺成極大負擔。李認為，CAPS擴展了犬隻在各類環境中工作的能力，並在作戰中有更廣泛的用途。

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