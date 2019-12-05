國會聽證會憲法專家贊聲 川普犯下可予彈劾罪行

2019-12-05 04:19:01

〔中央社〕美國國會對總統川普的彈劾調查今天進入新階段，推動彈劾川普的聯邦眾議院司法委員會接棒舉行聽證會，3位憲法學者認為川普尋求外國干預美國選舉，已構成可彈劾他的罪行。

不過，第4位作證的憲法學者表示強烈異議，堅稱必須川普犯下重大罪行和行為不端才能加以彈劾，但目前的證據「極其不足」。這也反映出華府政界當前的分裂局面。

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川普遠赴英國出席北大西洋公約組織（NATO）高峰會，但仍批評眾院司法委員會很「丟臉」，趁他不在華府時舉行聽證會，考量草擬彈劾條款。

白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）也推文反擊，宣稱出席這場「騙人聽證會」的4位專家中有3位眾所週知對川普有偏見。

民主黨強力主張應該罷黜川普，原因是他濫用職權，施壓烏克蘭調查選舉對手的黑資料。他們認為，建國元勳在憲法中訂有糾正這種惡行的方法，就是彈劾。

眾院司法委員會如今將考量是否對川普提出彈劾條款，也就是正式的指控，一旦眾院院會通過彈劾條款，參議院將舉行審判，決定川普是否有罪，應否下台。

這場電視轉播公聽會頗具戲劇性，雙方激烈爭執，不只作證的憲法教授意見分歧，共和與民主兩黨議員更是立場分明，為了是否彈劾川普唇槍舌劍火爆交鋒。

北卡羅來納大學（University of North Carolina）法律學教授葛哈特（Michael Gerhart）、史丹佛大學法學院（Stanford Law School）教授卡蘭（Pamela Karlan）和哈佛大學法學院（Harvard Law School）教授費德曼（Noah Feldman ）都認為，川普的犯行已足以彈劾他。葛哈特表示：「我們3人意見一致。」

在民主黨掌控的眾議院，舉行過聽證會的情報委員會昨天才通過對川普的彈劾報告，詳述有眾多證據顯示川普濫用職權和妨礙司法。

報告中指出，川普和他的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）以及高級外交官和白宮幕僚以幾個月時間推動計畫，施壓烏克蘭總統調查民主黨前副總統拜登（Joe Biden）。拜登目前在民主黨初選聲勢看好，可能贏得提名，在2020年大選與爭取連任的川普對陣。

民主黨籍的司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）在聽證會開始時表示，川普「願意為了個人政治利益危及我國的安全」，在2016和2020年都尋求外國干預美國選舉。

民主黨推荐的葛哈特痛批川普說：「總統嚴重行為不端，包括行賄以及請求外國領袖幫忙，以交換他行使某些權力，此外他還妨礙司法和國會調查，這比以往任何總統的不當行為都還嚴重。」

他又說：「如果國會不彈劾他，那麼彈劾程序便喪失所有意義，憲法精心規劃用來防止美國土地上出現國王的機制也沒有作用了。」

同為民主黨邀請的費德曼與卡蘭也認為，川普濫權想影響總統大選結果。費德曼說：「如果我們不能彈劾一位濫用職位圖謀私利的總統，我們就不再生活在一個民主國家，而是活在一個王國或是獨裁統治下。」

唯一由共和黨邀請的喬治華盛頓大學法學院（George Washington University Law School）教授杜利（Jonathan Turley）不以為然，認為民主黨主導的彈劾調查過於「馬虎」和「草率」，缺乏直接知道相關事件內情的人所提供證詞，目前的證據不足以顯示川普有「明確犯罪行為」。

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