中國不肖業者「洗白」病死豬 每日流入市場數千斤

中國非洲豬瘟疫情爆發後，因病死亡、防疫撲殺導致豬群數量下降，豬肉價格飛漲。（路透）

2019-12-03 22:47:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情爆發後，因病死亡、防疫撲殺導致豬群數量下降，豬肉價格飛漲。有中國媒體「暗訪」發現，獲得官方認證的豬肉屠宰加工場竟「洗白」病死豬，每日流入周邊市場的數量高達數千斤，目前屠宰場已被勒令停業，嫌疑人也被帶走調查。

中國「每日經濟新聞」報導，廣東電視台11月30日播出「今日一線」節目，記者「暗訪」發現，應該進行「無害化」處理的病死豬竟從屠宰場流出，不肖業者非法將病死豬加工，賣到廣州、佛山等地的肉市。

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根據「今日一線」，這些病死豬在經官方認證的南海合誼肉聯有限公司的屠宰場進行隱密交易，一頭約200元或300元人民幣，買豬者給屠宰場員工「好處費」後，病死豬被拉上屠宰區「洗白」加工，然後蓋上檢疫合格印章出廠販售。

報導指出，死豬一度呈暗紅色，但在「加工處理」後，外表變得與普通豬隻無異。另外，外表不佳、在屠宰場等待銷毀的病死豬，在被分割後由貨車運走，但記者跟蹤貨車時遭圍堵，未能追查到目的地。

事件爆發後，佛山市南海區政府2日表示，南海區公安、農業、市場監管等部門已趕赴現場調查，勒令南海合誼肉聯有限公司從12月1日中午起禁止生豬調入。2日，在庫存生豬處理完畢後，屠宰場停業整頓，相關嫌疑人已被帶走調查。

流入病死豬肉的廣州市廣州市場監管局2日通報，當局已對經營場所全面展開調查，一旦發現該公司生產的豬肉食品，全部下架、停止銷售。涉嫌販售死豬肉的2名豬肉攤販也已被公安控制。

有中國媒體「暗訪」發現，獲得官方認證的豬肉屠宰加工場竟「洗白」病死豬，每日流入周邊市場的數量高達數千斤。（圖取自「每日經濟新聞」）

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