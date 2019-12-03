印度失聯月球登陸器找到了！NASA發現墜毀坑洞 碎片散落一地

9月7日印度月球登陸器「維克拉姆」即將登陸月球南極，但在下降到距離月球表面2.1公里時突然失聯。（法新社）

2019-12-03 10:09:43

〔即時新聞／綜合報導〕背負印度躋身全球第4個登月國家雄心的月球登陸器「維克拉姆」（Vikram），在9月登陸月球南極過程中突然失聯，現NASA宣布發現「維克拉姆」殘骸，其墜落撞擊時所產生的坑洞距離原定降落點約760公尺，其殘骸碎片散落在數公里範圍內。

綜合外媒報導，為了成為全球第4個登月國家，印度發射月球飛船2號（Chandrayaan-2）飛船，在今年9月7日月球登陸器「維克拉姆」即將登陸月球南極之際，其下降到距離月球表面2.1公里時突然失聯，起初印度太空研究組織（ISRO）希望登陸器能倖存，但由於一直未能與其建立通訊，在上月28日ISRO承認「維克拉姆」已永遠消失。

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「維克拉姆」確切墜毀地點一直是相關人員搜尋的目標，NASA在當地時間週一（2日）宣布，月球勘測軌道飛行器（LRO）發現「維克拉姆」，一名印度業餘天文愛好者，透過比對LRO所拍攝照片，發現疑似「維克拉姆」蛛絲馬跡，經過仔細查驗，在距離原定降落點約760公尺觸發現月球表面出現新坑洞，疑似為撞擊時所產生，而「維克拉姆」碎片也散落在數十公里範圍內。

對於「維克拉姆」失敗原因，ISRO研判：「在降落的第二階段，速度下降幅度超過預設，登陸器無法處理著陸過程中遇到的超速情況，結果就失敗了」，不過NASA指出，儘管這次登陸失敗，但能如此接近月球表面也是一項驚人成就，印度依然渴望成為繼蘇聯、美國和中國之後，第4個登上月球的國家。

「維克拉姆」墜毀地在月球表面形成一個新坑。（法新社）

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