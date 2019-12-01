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為同鄉解釋反送中 港印尼移工面臨遞解出境

香港近來反送中活動頻傳；圖為今天在尖沙咀鐘樓下參與遊行的人群。（路透）

香港近來反送中活動頻傳；圖為今天在尖沙咀鐘樓下參與遊行的人群。（路透）

2019-12-01 17:11:46

〔中央社〕在香港工作10年的印尼籍移工Yuli Riswati，近期疑因多次自主報導反送中運動及翻譯有關香港抗爭運動的文章，遭港府入境事務處以出入境問題為由拘捕，並扣留28日，現正面臨遞解出境。

綜合立場新聞及香港蘋果新聞報導。在港工作、曾獲台灣移民工文學獎優選的印尼籍移工Yuli在「反送中」運動爆發後，多次蒐集及閱讀中外相關報導，並在臉書（Facebook）和Migran Pos等平台，向同鄉解釋香港的情況。她的行動獲得許多港媒關注與採訪。

然而，港府入境處於9月23日，以Yuli忘記工作簽證續簽為由，突然上門將她拘捕。11月4日，港府入境處以「不提證供起訴」撤銷對她逾期居留的控訴，但仍以她在香港「無親無故、無地方住」的理由，將其居留在青山灣入境事務中心。

據熟識Yuli的國際家務工聯會亞洲地區統籌葉沛渝表示，Yuli的雇主曾多次以書面形式向入境處表明願意繼續聘用她，要求替她延續工作簽證，也願在批准簽證之前提供她在港食宿，但未獲允許。

葉沛渝說，Yuli的護照在今年8月到期，此後護照續期，卻忘記工作簽證於7月27日到期，必須續簽，但只要雇傭合約仍然有效，補辦簽證「一般幾個鐘頭就會批。」

Yuli也在11月8日於拘留中心補辦簽證續期，但入境處人員卻在她申請補發後3日突然對她發出遞解令。

Yuli的律師曾代表她，針對遞解令提出上訴，但在11月28日，入境處即通知Yuli遞解令上訴不成，她將被遞解出境。

葉沛渝強調，移工忘記工作簽證續期事宜十分常見，鮮少有人因此被控告逾期居留，甚至被拘留。而事發之前，Yuli有關反送中的採訪報導才剛刊出，她認為這明顯是政治打壓。此外，由於Yuli是遞解出境，未來即便再申請赴港，也可能需要1至2年的時間，甚至終身都不能獲批准赴港。

葉沛渝說，Yuli曾透露青山灣拘留中心環境惡劣，自己因只能用冷水冲澡而生病，每天只獲得一顆不知名的藥丸，讓她長期嘔吐及發冷，甚至也被阻延送醫；此外，她也被禁止看新聞。

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