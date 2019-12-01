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香港今舉辦「孩子不要催淚彈」遊行 發起人：事關港人生死

今日香港舉辦「孩子不要催淚彈」遊行。圖為示意圖。（美聯社）

今日香港舉辦「孩子不要催淚彈」遊行。圖為示意圖。（美聯社）

2019-12-01 11:37:06

〔即時新聞／綜合報導〕今日香港舉辦「孩子不要催淚彈」遊行，上午11點從中環愛丁堡廣場出發，遊行至香港政府辦公大樓前，活動主辦人及許多參與遊行的父母都呼籲港府應公開催淚彈成份，並盡快進行地區清潔工作。

根據《香港01》報導，「孩子不要催淚彈」遊行昨日獲得警方發放「不反對通知書」，活動目的在於向港府及香港社會表達家長對孩子健康受催淚彈影響的擔憂，不少與會者都帶著年幼子女出席遊行活動，並手拿黃色氣球，也有人在氣球上寫下「No More Gas」表達訴求。

與會的中學音樂黃姓教師表示，在11月「三罷行動」的一週內，警方在學校附近四度施放催淚彈，但復課後校方僅安排校工清理校園，她在校內出現口乾、咳嗽等症狀，希望政府能暫停施放催淚彈，並要求政府盡快公開催淚彈的成份，盡快指示受催淚彈影響地區的清潔工作。

住在九龍觀塘區藍田一帶的Eva則和老公帶著5歲女兒參加遊行，她指控住所附近曾在11月「三罷行動」期間遭施放催淚彈，讓她背部生出大面積濕疹，女兒也出現腹瀉狀況，由於藍田一帶多次被施放催淚彈，影響地段都是女兒上學必經之處，香港多處地區也同樣被催淚彈影響，她感嘆，現在假日都不知道要帶女兒去何處安全玩耍。Eva認為，港府剝奪小朋友接觸大自然的機會，批評警方大量施放催淚彈沒有必要。

活動發起人也在活動時朗讀聲明，希望政府化驗催淚彈成份，委任第三方的化驗所作化驗，「香港人要相信證據」，並要求特首林鄭月娥就催淚彈的影響善後，交代就殘留物質的影響，強調「不是黃（民主派代稱）和藍（建制派代稱）的問題，而是香港人的生與死」。

「孩子不要催淚彈」活動發起人要求政府化驗催淚彈成份，要求林鄭月娥就催淚彈的影響善後，交代就殘留物質的影響。圖為示意圖。（美聯社）

「孩子不要催淚彈」活動發起人要求政府化驗催淚彈成份，要求林鄭月娥就催淚彈的影響善後，交代就殘留物質的影響。圖為示意圖。（美聯社）

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