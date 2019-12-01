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首頁　>　國際

香港3遊行登場 群眾揮舞國旗「感謝美國」（不斷更新）

2019-12-01 14:30:05
香港今日3場集會遊行均獲批准。圖為參與「感謝美國」遊行的民眾揮舞著美國國旗。（美聯社）

香港今日3場集會遊行均獲批准。圖為參與「感謝美國」遊行的民眾揮舞著美國國旗。（美聯社）

上稿時間 13:27
更新時間 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港今（1）日再有民眾發起3場集會遊行，均獲得警方批准。有警方消息人士透露，「再反對不是解決辦法，亦有違集會自由原則」；若今日遊行和平，會考慮批准下週日（8日）由民間人權陣線（民陣）申請的遊行。

綜合港媒報導，今日除上午的「孩子不要催淚彈」遊行外，另有中午的「感謝美國保護香港大遊行」，由遮打花園遊行至美國駐港澳總領事館再返回；以及將於下午4時開始的「毋忘初心大遊行」，由尖沙咀鐘樓遊行至紅磡體育館。

【14:20】群眾未能遊行至美國領事館正門處，遭警方改安排遊行至領事館後門。群眾抵達後，有遊行民眾扮成川普，前來接收請願信。

有遊行民眾扮成美國總統川普接收請願信。（擷取自《立場新聞》直播畫面）

有遊行民眾扮成美國總統川普接收請願信。（擷取自《立場新聞》直播畫面）

【13:50】遊行正式出發，現場有近千名參與者。遊行隊伍前端有多名民眾手持「President Trump, let's make Hong Kong great again.」（川普總統，讓我們使香港再次偉大）的大旗。「Make America Great Again」（讓美國再次偉大）是美國總統川普2016年競選總統時使用的口號。

【12:40】「感謝美國保護香港大遊行」起點遮打花園已有數百人聚集，許多人手持美國國旗，高呼「Fight for freedom. Stand with Hong Kong.」等口號。群眾預計於遮打花園集會至下午1時30分，隨後展開遊行。

【12:00】香港政府總部內有水炮車戒備，政府總部周邊以及中午的「感謝美國保護香港大遊行」沿途也都有防暴警察戒備。

大批防暴警察在香港立法會外加強戒備。（美聯社）

大批防暴警察在香港立法會外加強戒備。（美聯社）

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