邀黃之鋒演說遭北京斥罵 義大利朝野掀「反中潮」

中國譴責義大利國會邀請黃之鋒演講，令義國朝野砲轟中方傲慢。（美聯社檔案照）

2019-12-01 19:08:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕義大利國會11月28日邀請香港本土政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒，透過視訊方式參與聽證會，令中國駐義大使館在推特上痛罵義大利國會「不負責任」。中方的推文隨即激怒義國朝野，從總理、參眾兩院議長到主要政黨，難得砲口一致譴責中方踐踏義國人民思想自由。

據報導，黃之鋒原獲邀前往義大利、法國等歐洲6國演說，卻遭港府禁止出境，義國參院多位跨黨派議員遂邀其以視訊方式對談，我國駐義代表李新穎也應邀出席。中國駐義大使館對此發文譴責，要求外國勢力勿插手香港事務，並指義國政治人物與黃之鋒對談，是不負責任的做法，旋即引發義國撻伐。

請繼續往下閱讀...

總理孔蒂（Giuseppe Conte）態度強硬表示：「我沒辦法接受這種表述方式。黃之鋒是應若干國會議員邀請，對義國國會發表視訊演說，這是國會的職權，應獲得完全尊重。」外交部長兼執政聯盟之一「五星運動」黨魁迪馬奧（Luigi Di Maio）也強調：「義中簽署經貿協議，絕不代表中國能對義國體制、國會、政府說三道四。」

參院議長凱斯拉蒂（Elisabetta Casellati）指出，保障言論與思想自由，是義國民主政府的基石；眾院議長費科（Roberto Fico）也說，國會議員有表達政治見解的權利。最大反對黨「聯盟黨」（Lega）領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）更回嗆：「義大利並非中國的一省。」

另外，提案邀請黃之鋒的「義大利兄弟黨」（Fratelli d'Italia）主席梅洛尼（Giorgia Meloni）表示：「北京外交官的傲慢和大膽令我震驚，中國政府現在連義國國會的言論自由也要箝制。」「義大利激進黨」（Partito Radicale）則建議外交部立即召見中國大使，表達嚴正抗議。

義國各大媒體指出，這是義大利成為第一個加入中國「一帶一路」倡議的七大工業國集團（G7）成員國後，國內最大一波反中浪潮。「香港眾志」在臉書專頁指出，義國國會近日將提出支持香港落實普選的決議案，部分歐盟成員國亦促請歐盟訂定新制裁機制「歐版人權問責法」（Magnitsky Act），可望有更多國家加入美加制裁中國的行列。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法