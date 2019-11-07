香港人反抗》轟北京作梗 黃之鋒：無法讓人人噤聲

「香港眾志」秘書長黃之鋒日前被取消選舉資格，引起譁然。黃之鋒批評北京操控香港選舉。（資料照，美聯社）

2019-11-07 17:30:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港預定11月24日舉行區議會選舉，泛民派「香港眾志」秘書長黃之鋒日前被取消選舉資格，引起譁然。黃之鋒批評北京操控香港選舉，進行政治篩選和審查，也再次促請美國參議院通過《香港人權與民主法案》，「北京可以禁止我參選，但無法讓所有人滅聲」。

黃之鋒受邀投書《華盛頓郵報》表示，選區原先由選舉主任馬周佩芬負責審查他的參選資格，10月還兩度詢問立場相關問題，但馬周佩芬後來「因病休假」，改由油尖旺民政事務專員蔡亮代為上陣，更換過程缺乏透明度，而蔡亮不久後宣布「DQ（資格無效，Disqualification）」他參選區議員的資格。黃之鋒直指，這個舉動顯然出自政治動機，是政治篩選和審查制度在作祟。

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文中寫道，香港多次侵犯民眾的政治權力。2016年至2017年，香港特區政府取消6名民選、親民主的議員資格，黃之鋒則因行動而入獄3次，今年8月參與反送中抗議也被逮捕。

黃之鋒強硬表示，中國和香港政府沒有從反送中運動中學到教訓。黃說，示威者呼籲北京遵守承諾，按「一國兩制」政策，允許香港民主制度至2047年，但北京不允許香港有自由，加上對反送中示威者的鎮壓，再次證實示威者五項訴求有多重要。

黃之鋒呼籲國際社會給予支持。美國眾議院通過《香港人權與民主法》，部分參議員也呼籲要快速通過，有3名參議員還提出《香港流水法》，制裁打擊香港言論自由的中港政府官員，「這些行動將向北京發出信號，要求它放鬆控制，面對國際壓力。」

黃之鋒也說，他的候選人資格被禁止，但爭取民主的行動仍會持續，呼籲港人11月24日出來投票，展示港人堅強意志、捍衛權利的機會，同時也是向北京宣告港人意見的途徑，「北京可以禁止我參選，但無法讓所有人滅聲」。

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