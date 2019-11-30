斯里蘭卡新政府 要索回租給中國99年的深水港

斯里蘭卡新任總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）政府以國家利益為由，有意向中國收回南部赫班托達港為期99年的租約。（歐新社）

2019-11-30 20:05:10

〔中央社〕斯里蘭卡新任總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）政府以國家利益為由，有意向中國收回南部赫班托達港為期99年的租約。斯國舊政府先前因無力償還貸款而將這座港口租給中國。

斯里蘭卡前總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）2017年以建港貸款難以償還為由，同意將赫班托達（Hambantota）這座深水良港租給中國招商局港口控股公司（China Merchants Port Holdings Co.）99年，以部分償還15億美元債務。

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新加坡「海峽時報」引述彭博（Bloomberg News）指出，斯國央行前總裁卡布拉爾（Ajith Nivard Cabraal）受訪說：「我們希望他們（中方）把租約交回，理想情況是恢復原狀。我們將在適當時間，按我方最初在不受干擾情況下所同意的方式償還貸款。」

卡布拉爾也是前總統馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）的經濟顧問；馬辛達10年總統任內接受了中國貸款，在家鄉興建赫班托達港。新任總統戈塔巴耶是馬辛達的胞弟，卡布拉爾這番談話不排除是新政府試探風向。

卡布拉爾還說：「雖然雙邊協定一經簽署就是認真的協定，但另一方面我們也必須維護國家利益。若有某一任政府將國家利益用做交換，新任政府就必須設法不傷和氣地修正。」

中國領導人習近平力推的一帶一路計畫一直伴隨著爭議，比如被指控是誘使貧國掉入債務陷阱，而赫班托達港爭議即為一例。

斯里蘭卡現任政府盼赫班托達港租給中國一事能有所轉圜，以展現這個政府正努力修訂被視為有害國家安全的合約，而這正是新任總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩的重大競選訴求。

但索回赫班托達港恐非易事，印度新德里智庫「國防研究與分析研究所」（Institute for Defence Studies and Analyses）研究員帕塔納尼克（Smruti Pattanaik）說：「這是行使主權簽署的協定，因此不可能廢止或大幅更動。如果某些條款被視為對現任拉賈帕克薩政權至關重要，北京可能會重新考慮。」

印度新德里智庫「政策研究中心」（Centre for Policy Research）戰略研究教授謝蘭尼（Brahma Chellaney）說：「斯里蘭卡必須提出同樣甚至更加有利可圖的條件，才能使北京同意取消租約。隨著親中的拉賈帕克薩家族重新掌權，中國希望在斯國擴大影響力。」

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