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內舉不避親 斯里蘭卡總統任命親兄為新總理

2019-11-20 21:44:54
斯里蘭卡新總統戈塔巴耶·拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa，右）內舉不避親，宣布任命兄長馬欣達·拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa，左）為新總理。（美聯社）

斯里蘭卡新總統戈塔巴耶·拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa，右）內舉不避親，宣布任命兄長馬欣達·拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa，左）為新總理。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡新總統戈塔巴耶·拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）內舉不避親，在現任總理宣布將辭職後，他宣布任命兄長馬欣達·拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）為新總理。

綜合外媒報導，斯理蘭卡總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）所屬政治聯盟推舉的總統候選人敗選後，維克勒馬辛哈的發言人今（20）日表示，他將辭去總理一職，「辭呈將在明天遞交給總統」。

斯理蘭卡總理維克勒馬辛哈將辭職。（路透）

斯理蘭卡總理維克勒馬辛哈將辭職。（路透）

消息公布不久後，新總統戈塔巴耶·拉賈帕克薩宣布任命兄長馬欣達·拉賈帕克薩為新總理。馬欣達曾在2005年至2015年擔任斯里蘭卡總統，並與去年底的憲法危機有關。

去年10月，時任總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）任命馬欣達為總理，試圖取代維克勒馬辛哈，後者批評此舉違憲，拒絕離任。席瑞塞納後來宣布休會但又被最高法院推翻，加上馬欣達內閣無法在國會通過信任案，維克勒馬辛哈才回鍋。

根據斯里蘭卡憲法，維克勒馬辛哈辭職後將解散政府。但是維克勒馬辛哈領導的統一國民黨（UNP）和馬欣達領導的斯里蘭卡人民陣線（SLPP）都未在國會占絕對多數，無法籌組政府。

總統拉賈帕克薩預計將任命一個由15人組成的臨時內閣，直到國會選舉，屆時他的哥哥將有望獲得總理職位。

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