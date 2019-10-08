斯里蘭卡35人角逐總統大位 選票史上最長

2019-10-08 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡將在11月16日舉行總統大選，選舉委員會今（8）日表示，本次大選刷新該國多項歷史紀錄，包括候選人數、選票長度和選舉費用。

《法新社》報導，斯里蘭卡選委會主席德沙普里亞（Mahinda Deshapriya）在首都可倫坡告訴記者，在11月16日的投票中，有35名候選人競逐總統大位，這是該國史上最多候選人的單票制選舉。

德沙普里亞說，「選票將是我國有史以來最長的選票，它將長達65公分」。他說，「隨著選票尺寸增加，我們將不得不進口塑膠投票箱，因為我們現在有的木製投票箱不夠大」。

官員表示，這次總統大選的費用，最初估計是約2200萬美元（約新台幣6.8億元），但現在預計將增至2800萬美元（約新台幣8.7億元），為該國史上費用最高的選舉。

斯里蘭卡沒有電子投票機，票數是人工計算，投票結果預計在隔天公布。當局允許每個候選人在全國1.1萬個投票所各派駐2名監察投票代理人，18歲以上合格選民約有1600萬人

至於競選總統大位的35人，有2人是僧侶，只有1名婦女。前總統拉賈帕克薩（Mahinda Rajapakse）的70歲弟弟戈塔巴耶（Gotabaya）呼聲最高，他的主要對手是52歲的普雷馬達薩（Sajith Premadasa）。

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