斯里蘭卡 選出親中總統

斯里蘭卡新任總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩十七日在首都可倫坡向支持者揮手致謝。（美聯社）

2019-11-18 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕斯里蘭卡十六日總統大選結果底定，前強人總統拉賈帕克薩胞弟、前國防部長戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）囊括過半數選票當選，預計在十八日宣誓就職。他矢言重建國家安全網絡，殲滅伊斯蘭教極端主義，但也引發國家將重回人權侵犯、官僚腐敗，以及過度親近中國的疑慮。

斯國此次總統大選有卅五人角逐，且是首次沒有現任總統、總理或在野陣營領袖參選。選舉委員會十七日宣布，此次投票率高達八十三％，而代表「斯里蘭卡人民陣線黨」（SLPP）的戈塔巴耶，取得五十二．二五％選票，打敗得票率四十二．九九％的前總統普瑞馬達沙之子，現任住房、建設和文化事務部長兼「聯合國民黨」副主席沙吉．普瑞馬達沙（Sajith Premadasa）。

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年屆七十的戈塔巴耶在家族中被稱為「終結者」，曾在胞兄拉賈帕克薩總統任內掌國防部，以鐵腕手段結束長達廿六年、造成逾十萬人死亡的內戰。然而，他也被認為須為綁架、屠殺及虐待叛軍「塔米爾之虎」（LTTE）和新聞工作者，接受戰爭罪審判。在斯國四月發生伊斯蘭極端組織發動炸彈攻擊，造成二六九人喪命後，戈塔巴耶指控當局在情報和維安方面失職，繼而宣布參選，並在佔全國人口七成的僧伽羅佛教徒支持下順利勝出。

戈塔巴耶當選後，支持者在其位於可倫坡市郊區的住宅外相擁歡呼，直言「他就是我們需要的總統」。然而，國際危機組織（ICG）斯里蘭卡專家基南（Alan Keenan）指出，戈塔巴耶的出線令穆斯林憂心，國家將重回剿滅「塔米爾之虎」的時期。戈塔巴耶提倡重建情報和監控網，指現任政府屈服於「國際壓力」放棄這些工作。不過，戈塔巴耶選後強調，將會不分種族、不分宗教，服務全國人民。

值得注意的是，戈塔巴耶兄長拉賈帕克薩二○○五至一五年總統任內，斯國在基礎建設上過度依賴中國借貸；現任總統席瑞塞納一五年上任後，就指相關計畫涉嫌貪污、定價過高，一度暫停中國投資，此後兩國外交關係持續緊張。對此，戈塔巴耶曾表明，當選後會修復斯中關係。斯國國會也預計在數月內改選，拉賈帕克薩有可能回鍋擔任總理。

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