棄一帶一路？ 斯里蘭卡將與日、印共同開發可倫坡港

2019-05-21 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕印度洋島國斯里蘭卡自加入中國「一帶一路」後深受其害，積欠中國逾80億美元，被迫交出漢班托塔港（ Hambantota Port）經營權99年，後又傳出中國計畫提供40億美元打造「可倫坡海港城」（Port City Colombo），不過斯里蘭卡決定與日本、印度簽署備忘錄，共同開發可倫坡港。

據《日本經濟新聞》報導，日本政府計畫與印度、斯里蘭卡在夏季之前簽署備忘錄，共同開發斯里蘭卡的可倫坡港，最快在年內啟動相關工程；日印斯3國將建設位於可倫坡港新擴建地區的東集裝箱碼頭，修築可供大型集裝箱船入港的設施，日本政府開發援助（ODA）將提供經費。

報導分析指出，可倫坡港是歐亞、太平洋、印度洋地區的世界航海線的重要中途港口之一，若完善該港口功能，有助於確保日本油輪和商船的安全。

值得注意的是，中國的「一帶一路」計畫也欲提供斯里蘭卡14億美元貸款，在首都可倫坡附近進行填海造陸工程，以期打造1座可媲美香港與新加坡的「可倫坡海港城」，這筆資金是斯國有史以來金額最高的外國直接投資（FDI），反對派人士擔心將重蹈漢班托塔港以資產換債的模式，使斯國深陷中國的債務陷阱而難以自拔。

報導指出，日本投資斯里蘭卡的決定，其所倡導的自由開放印太地區構想，將牽制中國「一帶一路」發展。

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