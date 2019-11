傻眼！李奧納多善心救亞馬遜 巴西總統竟嗆：他捐錢燒森林

影星李奧納多(Leonardo DiCaprio)長年致力於環境生態保護。(路透)

2019-11-30 16:14:06

〔即時新聞/綜合報導〕巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)近日在網路直播中譴責影星李奧納多(Leonardo DiCaprio),聲稱李奧納多付錢給世界自然基金會(WWF)是「捐錢來縱火亞馬遜」,但他並未提供任何證據佐證這種說法。

綜合外媒報導,波索納洛曾公開聲稱,WWF付錢給義消,要求他們放火焚燒引起森林大火,藉此拍攝照片來進行募款工作,其中還包含李奧納多提供的50萬美元捐款(約1500萬元台幣),不過上述指控顯然沒有證據。

請繼續往下閱讀...

波索納洛在21日的直播中提到,「一切都表明,非政府組織前往亞馬遜放火燒毀森林」,但當他被問及是否有證據支持他的論點時,波索納洛回應「沒有白紙黑字,反正就是如此(that's not how it's done.)」。然而,他在隔天便承認農人可能非法在森林放火。

非政府組織「Alter doChão」消防隊中的4名成員日前被捕,警方指責4名成員蓄意縱火,藉此達成獲取更多捐款的目的,但2天後法官下令將其釋放。政治人物及其他非政府組織強烈譴責這場逮捕行動,認為這是波索納洛政府騷擾環境組織的行為。

不過,28日波索納洛又再次在直播中表示,這些組織做了什麼?最簡單的事情是什麼?就是放火燒森林、拍照和拍攝影片,「WWF發起一場反巴西運動,該組織聯繫李奧納多,他也捐贈了50萬美元。」

對此,李奧納多否認曾向WWF捐款,他在一份聲明中稱讚巴西人民為了保護自然和文化遺產所做的努力,「儘管值得支持,但我並未為該組織提供資金」。李奧納多長期關注氣候變遷議題,他所成立的基金會也致力於保護脆弱野生動植物免於絕種。

Novamente, com o áudio normalizado.@LeoDiCaprio pic.twitter.com/bKEnAl66lL — O MUSEU DA DIREITA HISTÉRICA (@da_museu) 2019年11月29日

巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)聲稱李奧納多是在「捐錢燒森林」,暗指他是亞馬遜雨林大火的幫兇。(法新社)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法