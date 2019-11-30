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傻眼！李奧納多善心救亞馬遜 巴西總統竟嗆：他捐錢燒森林

影星李奧納多（Leonardo DiCaprio）長年致力於環境生態保護。（路透）

影星李奧納多（Leonardo DiCaprio）長年致力於環境生態保護。（路透）

2019-11-30 16:14:06

〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）近日在網路直播中譴責影星李奧納多（Leonardo DiCaprio），聲稱李奧納多付錢給世界自然基金會（WWF）是「捐錢來縱火亞馬遜」，但他並未提供任何證據佐證這種說法。

綜合外媒報導，波索納洛曾公開聲稱，WWF付錢給義消，要求他們放火焚燒引起森林大火，藉此拍攝照片來進行募款工作，其中還包含李奧納多提供的50萬美元捐款（約1500萬元台幣），不過上述指控顯然沒有證據。

波索納洛在21日的直播中提到，「一切都表明，非政府組織前往亞馬遜放火燒毀森林」，但當他被問及是否有證據支持他的論點時，波索納洛回應「沒有白紙黑字，反正就是如此（that's not how it's done.）」。然而，他在隔天便承認農人可能非法在森林放火。

非政府組織「Alter doChão」消防隊中的4名成員日前被捕，警方指責4名成員蓄意縱火，藉此達成獲取更多捐款的目的，但2天後法官下令將其釋放。政治人物及其他非政府組織強烈譴責這場逮捕行動，認為這是波索納洛政府騷擾環境組織的行為。

不過，28日波索納洛又再次在直播中表示，這些組織做了什麼？最簡單的事情是什麼？就是放火燒森林、拍照和拍攝影片，「WWF發起一場反巴西運動，該組織聯繫李奧納多，他也捐贈了50萬美元。」

對此，李奧納多否認曾向WWF捐款，他在一份聲明中稱讚巴西人民為了保護自然和文化遺產所做的努力，「儘管值得支持，但我並未為該組織提供資金」。李奧納多長期關注氣候變遷議題，他所成立的基金會也致力於保護脆弱野生動植物免於絕種。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）聲稱李奧納多是在「捐錢燒森林」，暗指他是亞馬遜雨林大火的幫兇。（法新社）

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）聲稱李奧納多是在「捐錢燒森林」，暗指他是亞馬遜雨林大火的幫兇。（法新社）

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