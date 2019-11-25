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巴西警察射催淚彈不手軟！ 足球隊奪冠萬人遊行爆發街頭戰

巴西里約熱內盧街上瀰漫煙霧，球迷向警方投擲石頭及瓶罐。（路透）

巴西里約熱內盧街上瀰漫煙霧，球迷向警方投擲石頭及瓶罐。（路透）

2019-11-25 20:57:36

〔即時新聞／綜合報導〕巴西佛朗明哥足球隊（Flamengo）當地時間23日在「南美自由盃」擊敗阿根廷奪冠，上萬球迷24日湧入里約熱內盧街頭歡慶，期間卻演變成嚴重警民衝突，員警以警棍、催淚彈及煙霧彈還擊。

巴西球隊奪冠凱旋遊行，期間卻演變成警民衝突。（路透）

巴西球隊奪冠凱旋遊行，期間卻演變成警民衝突。（路透）

綜合外媒報導，佛朗明哥隊23日在秘魯首都利馬，以2比1擊敗阿根廷河床隊（River Plate），抱回隊伍第2座南美自由盃冠軍，距離首次得冠已有38年之久，讓球迷在24日興奮上街狂歡，不料活動接近尾聲時卻爆發嚴重警民衝突。

一名員警正抬起腳踩著男子的頭。（路透）

一名員警正抬起腳踩著男子的頭。（路透）

報導指出，最初遊行氣氛和平，許多家庭和兒童在街上拿著旗幟揮舞，現場播放歌曲並施放煙火慶祝了數個小時，勝利的球員則站在巴士上參與遊行活動，不料下午4點半左右，有激進球迷衝破警方設置在巴士四周的安全警戒線，導致車輛駛離主要道路，警方介入阻止，最後爆發警民衝突。

過程中，警方向民眾發射煙霧彈和催淚彈，並有員警在對球迷使用警棍毆打，期間有球迷拿石頭及瓶罐丟擲警方，大批球迷開始在街上奔跑，許多兒童被捲入混亂當中，有一名員警還被一輛倒車的警車撞倒，現場一度傳出槍聲。其中一張照片還顯示，有員警用腳踩在民眾的頭上。

隨著警方介入，混亂場面最終平息，不過不清楚是否有造成實際傷亡。

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