澳洲野火持續肆虐 一名義消遭指控縱火

超過1800消防員持續和澳洲大火作戰，卻有義消遭指控故意縱火。（路透社）

2019-11-27 13:27:09

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲大火持續延燒，上千名消防員忙著撲滅各處火勢時，卻出現一名志願消防員遭指控涉嫌縱火。澳洲警方在雪梨以南地區，逮捕19歲的嫌疑犯，以7項縱火罪起訴。

綜合外媒報導，新南威爾士州（NSW）南部農村消防局（RFS）的一名19歲的志願者，該名義消被指控多次點燃大火，並於縱火後返回肇事地點撲滅火勢。當地警方表示，在森林大火期間，發現一名男子坐於計程車中，周遭樹木和草叢散發出濃煙。不久後，男子遭逮捕，並以7項縱火罪和多項破壞財產罪。

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麥覺理湖（Lake Macquarie）警察所長蘇利文（Danny Sullivan）在聲明中表示，縱火行為極為危險，更不用說澳洲最近正經歷的高溫。

警方表示，一直在調查大火，自十月以來，新南威爾士州南部的貝加谷（Bega Valley）多處遭人故意點燃。經調查，嫌犯自10月17日以來，已多次造成多處大火，男子以12項縱火燒毀財產的相關罪名，且被拒絕保釋。

RFS聲明表示，機構立即辭去這位19歲的志願消防員，對縱火採取了零容忍的態度。

RFS專員費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）表示，過去幾週看見消防員在困難和危險的條件下努力。卻因為一個人的舉動損害多數人的聲譽，所有辛勤工作的人員都對此感到憤怒，這樣的行為，讓成員以及整個社區的都備感背叛。

最近幾週，已有數人因故意縱火而被捕，其中包括一名51歲的男子，他被控為保護自己的大麻作物而生出大火。在另一起事件中，一名33歲的男子因一次大火焚燒而被起訴，該大火燒毀了新南威爾士州獵人谷（Hunter Valley）的四輛汽車。

自9月以來，在澳洲東海岸肆虐的叢林大火中，已造成6人死亡，超過650所房屋遭破壞，超過150萬公頃的土地被燒毀。更有超過1,800名消防員仍在與這些大火作戰。

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