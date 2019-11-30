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涉收取非法政治獻金 秘魯反對黨領袖藤森惠子獲釋

秘魯反對派領袖藤森惠子，在支持者的簇擁下離開監獄。（路透社）

秘魯反對派領袖藤森惠子，在支持者的簇擁下離開監獄。（路透社）

2019-11-30 14:59:23

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯反對派領袖，流亡日本的秘魯前總統藤森謙也（Alberto Kenya Fujimori）女兒藤森惠子（Keiko Fujimori），遭指控貪汙，經過13個月的審前羈押後，在當地時間29日獲釋。

綜合外媒報導，秘魯憲法法庭25日宣布釋放藤森惠子，藤森29日晚間在首都利馬（Lima）的喬裡洛斯（Chorrillos）區離開監獄，現場更有數百名支持者聚集在監獄外，並高舉著舉著她政黨人民力量的橙色布條、旗幟。

藤森惠子被指控收受巴西建商奧德佈雷契特（Odebrecht）的非法選舉獻金，因而遭到羈押。秘魯憲法法庭25日表決同意給予她人身保護令（habeas corpus），藤森惠子據此獲得釋放。

藤森惠子表示，在監獄裡的時間，是自己人生中最痛苦的時刻，因此恢復自由後所做的第一件事，就是感謝上帝賜予自己抵抗的力量。

藤森惠子被控在2011年競選總統期間，收受奧德佈雷契特的非法政治獻金120萬美元。檢察官指控她領導一個犯罪組織，並從奧德布雷希特獲得了數百萬美元的報酬，藤森惠子則否認相關指控。

巴西建築業巨頭奧德布雷希特已承認，向拉丁美洲各地的政客提供了數百萬美元，以換取利潤豐厚的合約。影響深遠的奧德布雷希特醜聞席捲了秘魯政治。今年4月，秘魯前總統加西亞（Alan Garcia）為避免在調查中被捕而自殺身亡。其他一些前總統也正在接受調查。

即使目前已從監獄釋放，藤森惠子仍然面臨著有關指控的最終審判，藤森惠子表示將繼續與秘魯的司法部門合作。並補充說，希望先與家人在一起，然後再制定其他計劃。

秘魯總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）日前以反貪污為由，解散國會，並預計於明年1月26日進行國會改選。藤森惠子所屬的人民力量黨，在國會解散前佔有多數席次。右翼政黨人民力量已經宣布將參加一月份的選舉，但藤森惠子預計不會參加選舉。

藤森惠子的支持者穿戴代表政黨人民力量的橙色，在監獄外等待藤森惠子。（美聯社）

藤森惠子的支持者穿戴代表政黨人民力量的橙色，在監獄外等待藤森惠子。（美聯社）

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