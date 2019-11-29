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女同志情侶遭屁孩騷擾搶劫案 英警公布畫面還原真相

英國倫敦（London）日前一對女同志情侶漢尼根（Christine Hannigan）及蓋伊蒙納特（Melania Geymonat）在搭乘公車時，遭多名青少年出言侮辱及惡意騷擾，要求2人回答平時如何性交，甚至對她們丟硬幣、做出女同志性交手勢。（圖擷取自倫敦警察廳臉書）

英國倫敦（London）日前一對女同志情侶漢尼根（Christine Hannigan）及蓋伊蒙納特（Melania Geymonat）在搭乘公車時，遭多名青少年出言侮辱及惡意騷擾，要求2人回答平時如何性交，甚至對她們丟硬幣、做出女同志性交手勢。（圖擷取自倫敦警察廳臉書）

2019-11-30 00:11:45

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦（London）日前一對女同志情侶漢尼根（Christine Hannigan）及蓋伊蒙納特（Melania Geymonat）在搭乘公車時，遭數名青少年出言侮辱及惡意騷擾，要求2人回答平時如何性交，甚至對她們丟硬幣、做出女同志性交手勢；漢尼根最後選擇出拳制止對方，情況卻惡化成遭對方圍毆，連手機和包包都被搶走。

綜合外媒報導，這起事件於5月30日的凌晨2時15分，在倫敦北部卡姆登（Camden）一台雙層巴士上發生，28歲的蓋伊蒙納特和29歲的漢尼根一上車，便遭到數名青少年鎖定；這些青少年故意坐在她們四周，不但開始大聲討論她們是「女同志情侶」，還要求2人回答平時如何性交，由於2人遇過許多「恐同者」，她們原先選擇沉默，不回應對方的惡意騷擾。

這些青少年見她們不回應，反而變本加厲的繼續挑釁，對她們丟硬幣、做出女同志性交手勢，2人被丟了3枚硬幣後，漢尼根選擇對其中一名青少年出拳，希望能制止他們的行為，沒想到，情況卻惡化成遭對方圍毆，不僅導致2人臉部受傷，甚至手機和包包都被趁亂搶走。

倫敦警察廳於28日公布事發當天的監視器畫面 ，完整紀錄了此次事件的前因後果，而涉案的15歲、16歲和17歲的青少年開庭前，原已承認對2名女子使用威脅性、辱罵性言語，但17歲的青少年28日卻委託律師指控2名女子對他懷有敵意，除了指出是她們先「動手」，才會導致雙方互毆，但最後遭到駁回。

涉案的15歲男孩繼前次出庭時承認偷走蓋伊蒙納特的褐色手提包後，29日再度承認盜取蓋伊蒙納特的銀行卡以及漢尼根的手機。

漢尼根最後選擇出拳制止對方，情況卻惡化成雙方互毆。（圖擷取自倫敦警察廳臉書）

漢尼根最後選擇出拳制止對方，情況卻惡化成雙方互毆。（圖擷取自倫敦警察廳臉書）

2名女子不但受傷，手機和包包甚至都被趁亂搶走。（圖擷取自倫敦警察廳臉書）

2名女子不但受傷，手機和包包甚至都被趁亂搶走。（圖擷取自倫敦警察廳臉書）

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