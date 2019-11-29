再度質疑巴格達迪之死 敘利亞總統：IS是美國製造的

川普高調宣布巴格達迪之死，引發外界質疑，身陷彈劾風暴的他是在轉移焦點。（法新社檔案照）

2019-11-30 00:35:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前宣布恐怖組織伊斯蘭國（IS）領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）在美軍空襲行動中身亡。敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）對此存疑：「重要的是要知道它是否真的發生了」，他還說，「伊斯蘭國」根本就是美國製造出來的。

綜合外媒報導，伊斯蘭國證實領袖巴格達迪的死亡後，開始物色繼任者。但阿薩德認為，巴格達迪被殺害的原因不可能這麼透明，「我不知道是否真的發生？如果他真的被殺，或許不是因為他恐怖分子的身分。」

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阿薩德感嘆，美國軍方在沒有敘利亞授權的情況下介入，但IS襲擊敘利亞軍隊在代爾祖爾的陣地時，美國「卻什麼也沒做」。

敘利亞總統阿薩近日德接受《巴黎競賽（ Paris Match）》畫報採訪時聲稱，「伊斯蘭國實際上是美國創造的，他們（美國）從未真正與之抗爭過」，美國單方面在今年10月宣稱，巴格達迪在敘利亞西北部一次「美軍夜間突襲」中喪生。

中國媒體則指出，美國軍方僅公布這此次行動的無人機影像，但沒提供關於巴格達迪死亡的證據，僅說他和恐怖組織首領賓拉登一樣被「海葬」，引發外界揣測川普急著高調宣布巴格達迪之死是否為了轉移彈劾的焦點。

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