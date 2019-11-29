對LGBT族群友善國家排行出爐！熱門度假勝地沒想像中安全

彩虹旗，是象徵性別少數群體（LGBT）的旗幟。（資料照）

2019-11-29 20:10:59

〔即時新聞／綜合報導〕2019年對性別少數群體（LGBT）最友善的國家排行榜出爐！根據最新的調查結果顯示，在150個熱門旅遊國家中，最友善對待LGBT遊客的國家前3名依序為瑞典、加拿大、挪威，台灣則名列第27名；最不友善對待LGBT遊客的國家前3名則為奈及利亞、卡達、葉門，不只將同性關係視為非法，甚至認為應處以死刑。

此次調查研究 是由一對旅行經驗豐富的美國夫妻亞瑟（Asher） 和莉雷克（Lyric Fergusson）所發起，他們使用「入境遊客」人數為基礎，考察了150個最熱門的旅遊國家，並且研究該國的LGBT權利，最後根據8個因素建立了LGBT危險指數圖表，包含同性婚姻是否合法、LGBT工作者是否有保障、法律是否保護其人權、能否合法領養孩子、對其族群的暴力行為能否被定罪、LGBT是否不合法甚至可被判刑、政府是否立法禁止發布相關信息，及遊客對該國的滿意度。

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該調查指出，儘管馬來西亞、新加坡、摩洛哥、緬甸、埃及、沙烏地阿拉伯，以及加勒比地區最受歡迎的海灘，為各國民眾度假的熱門選擇，但LGBT族群若要前往旅遊，需考慮安全因素謹慎評估。另外，非洲國家普遍對LGBT族群接受度也較低，也需多加小心。

根據這份調查，150個最熱門的旅遊國家中，有近40個國家將同性關係視為非法，其中甚至有5個國家（奈及利亞、卡達、葉門、沙烏地阿拉伯、伊朗）認為同性戀應處以死刑。而在這份調查裡名列28名，應還算安全的巴西，則被旅遊網站Gay Cities指出，應是LGBT旅行者最應避免前往的地點，因為巴西光是2018年就有445名LGBT民眾因為反對者的仇視犯罪身亡，167名跨性別者遭到殺害。

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