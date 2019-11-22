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2020年想去哪裡玩？ 最安全的旅行國家出爐了！

在最新公布的年度旅行風險圖中顯示，最安全的旅行國家集中在北半球，分別是丹麥、芬蘭、格陵蘭、冰島、挪威、斯洛文尼亞、盧森堡和瑞士。（資料照，路透）

在最新公布的年度旅行風險圖中顯示，最安全的旅行國家集中在北半球，分別是丹麥、芬蘭、格陵蘭、冰島、挪威、斯洛文尼亞、盧森堡和瑞士。（資料照，路透）

2019-11-22 23:04:15

〔即時新聞／綜合報導〕年末將至，許多人開始期待春假的到來，也開始規劃明年的旅行計畫，但正如孔子名言「亂邦不入，危邦不居。」即使風景優美，具有豐富人文特色，在選擇旅遊地時，還是必須三思而後行，有旅行安全服務公司便發布了2020年的年度旅行風險圖。

根據CNN報導，世界上最大的醫療和旅遊安全服務公司國際SOS（International SOS）發布了2020年的年度旅行風險圖。評斷標準基本上包含了醫療和旅行安全風險，其中包括傳染病以及政治暴力等。

評分範圍總共分為五個等級。在最新公布的年度旅行風險圖中顯示，最安全的旅行國家集中在北半球，分別是丹麥、芬蘭、格陵蘭、冰島、挪威、斯洛文尼亞、盧森堡和瑞士。而英國、美國、加拿大、澳大利亞、中國和歐洲大部分地區被列為低風險。阿富汗、中非共和國（CAR），索馬利亞和敘利亞則被評為是最危險的地方。

國際SOS的發言人也表示，該地圖是為了其客戶設計的，並補充說明，這地圖雖總體上反映了各地理位置的風險，但仍建議消費者在出發前往旅行前，盡可能多研究目的地的相關資訊。

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