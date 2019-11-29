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葉門內戰將停？聯合國大使：能透過政治手段快速解決

不同於一般嬰孩圓潤滑嫩的樣子，許多營養不良的葉門新生兒相當瘦弱。（圖擷取自推特）

不同於一般嬰孩圓潤滑嫩的樣子，許多營養不良的葉門新生兒相當瘦弱。（圖擷取自推特）

2019-11-29 13:53:55

〔即時新聞／綜合報導〕位於阿拉伯半島南端的葉門（Yemen），自2015年3月爆發內戰以來，至今即將邁入第5年，戰亂讓居民流離失所，更讓人口半數約1400萬人都面臨糧食不足的問題，聯合國秘書長就曾稱葉門內戰是「全世界最嚴重的人道危機」，不過這場危機可能即將畫下休止符。

綜合媒體報導，聯合國大使葛瑞菲斯（Martin Griffiths）日前表示，這場持續5年的葉門內戰也許將步入尾聲，近來葉門全國的空襲活動減少了近80％，一些重要港口也漸漸停火並恢復秩序。

據報導指出，葉門什葉派叛軍「胡賽運動」（Houthi Movement）於9月20日宣布停止對沙烏地聯軍的無人機、導彈發動攻擊以來，情況已維持2個月。雙方領袖經過86天協商後，同意為了更遠大的目標努力。對此，葛瑞菲斯認為這項進展能成為透過政治手段快速解決葉門內戰的「催化劑」。

該內戰源自於2014年9月，什葉派叛軍「胡塞組織」（Houthis）在伊朗撐腰下發動政變，遜尼派的葉門總統哈迪（Hadi）則逃亡至沙烏地阿拉伯請求援助；2015年3月起，沙國、阿拉伯聯合大公國對胡塞組織發動攻擊，雖讓葉門總統成功回到葉門，但只能控制葉門南方的國土，大部分的葉門民眾還是在胡塞組織治下的葉門北部生活，戰爭至今仍無法平息，至少有17萬名葉門民眾無辜犧牲。

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