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感謝美國通過人權法案 港人發起感恩節集會提7點呼籲

港人聚集在中環愛丁堡廣場，參加感恩節集會，現場美國國旗飄揚，民眾高舉手機燈光合唱《願榮光歸香港》。（法新社）

港人聚集在中環愛丁堡廣場，參加感恩節集會，現場美國國旗飄揚，民眾高舉手機燈光合唱《願榮光歸香港》。（法新社）

2019-11-28 22:31:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（28日）簽署《香港人權與民主法案》，法案正式生效，港人發起今晚在中環愛丁堡廣場的感恩節集會，感謝美國參眾兩院通過法案，並提出7點呼籲。集會已獲警方的不反對通知書，主辦單位事前預估約有1萬人出席。

綜合港媒報導，感恩節集會由大專學界國際事務團聯同「民間感恩節集會團隊」舉辦，集會現場，多面美國旗幟飄揚，許多市民也攜帶小型美國旗到場揮舞，或穿戴相關飾品，高呼英語口號「為自由而戰，支持香港」（Fight for freedom，stand with Hong Kong）。

大會在開始時，主持人帶領現場人士為過去幾個月來在反送中抗爭的死傷者默哀，而嶺南大學及教育大學的學生也上台發表大會宣言，同時指出港府仍拒絕回應5大訴求，並對美方提出7點呼籲，包括：盡快落實法案條款、制裁向港出口鎮暴武器的機構、成立國際調查委員會、制裁損害香港自由人權者、提供人道援助、派員到港視察人道危機狀況，最後，更要進一步完善法律，清算警方暴行。

早前曾到美國呼籲通過法案的香港藝人何韻詩也出席，表示此次只是小勝利，未來還有很多路要一同走下去，並帶領現場合唱《願榮光歸香港》，民眾高舉手機燈光，化為一片燈海；此外，曾以粵語演唱《榮光》的義大利男高音Stefano Lodola也到場，領唱美國國歌，現場氣氛熱鬧。

一名集會參加者戴著仿照自由女神像的頭飾與「火把」。（歐新社）

一名集會參加者戴著仿照自由女神像的頭飾與「火把」。（歐新社）

集會現場有人展示一幅川普站在戰車上的畫像，聚集許多港人前來拍照。（歐新社）

集會現場有人展示一幅川普站在戰車上的畫像，聚集許多港人前來拍照。（歐新社）

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