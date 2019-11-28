又崩潰！川普簽香港法案 中國官媒9小時狂發51報導砲轟

美國總統川普簽署《香港人權與民主法案》，具體規定了美國對香港的政策，引發中方不滿。（美聯社檔案照）

2019-11-28 19:50:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國《香港人權與民主法案》先前獲參、眾議院表決通過，總統川普今簽署後生效，中國官媒《新華社》隨即進行崩潰式報導，近9小時內連發51則相關報導，全是中國各級部門痛罵，其他官媒也相繼跟進轉載。

川普在台北時間今早簽署《香港人權與民主法案》，具體規定了美國對香港的政策，並於聲明中強調：「我簽署這些法案是出於對中國國家主席習近平，以及香港人民的敬意。頒布這些法案是希望中國和香港的領導人和代表能夠友好解決分歧，從而實現長久和平與繁榮。」

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消息傳開後，《新華社》從今（28）日上午9點47分率先發出第一則報導，是中國外交部對此事的嚴厲批評，接著是香港中聯辦、國務院港澳辦、駐港特派公署、《新華社》評論員輪番砲轟，至晚間6點45分止，已發出51則相關報導，分別見於《新華社》以及旗下附屬媒體。

經查《環球時報》、《中國日報》、《人民日報》也均轉載相關新聞，中國外交部副部長樂玉成也因此召見美國駐華大使布蘭斯塔德，針對香港法案簽署成法提出嚴正交涉和強烈抗議，砲轟此舉嚴重干預香港事務，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是赤裸裸的霸權行徑，中國政府和人民對此強烈憤慨，堅決反對。

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