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科學家震驚！有史以來第一次記錄到藍鯨心跳

海洋生物學家在美國加州海岸首次記錄到藍鯨心跳，震驚地發現了其心臟秘密。藍鯨示意圖。（路透）

海洋生物學家在美國加州海岸首次記錄到藍鯨心跳，震驚地發現了其心臟秘密。藍鯨示意圖。（路透）

2019-11-27 14:14:23

〔即時新聞／綜合報導〕藍鯨是地球上現存體型最大的動物，一組海洋生物學家在美國加州海岸附近成功創下史上首次記錄到藍鯨心跳的里程碑，震驚地發現了其心臟秘密。

據科學新聞網站《生命科學》報導，生物學家以儀器偵測了一隻在9小時內不斷捕獵進食的藍鯨，在牠上浮又下潛的過程中，於水面附近心跳最高可達每分鐘34下，下潛至最深處時心跳可降為每分鐘2下。

生物學家們刊載在《美國國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America）的論文指出，藍鯨張開大口進食的舉動可能會讓心臟到達運作的物理極限，這也許可以解釋為什麼現在沒有比藍鯨更大的生物存在。

藍鯨身長可以超過30公尺，一顆2015年所採集的心臟標本重達180公斤，看上去與高爾夫球車差不多大，要有這麼大的心臟才能為這種龐然大物輸送血液到全身。

為什麼藍鯨在海水深處會放慢心跳？因為當海洋哺乳類潛入水中時，其身體會自動分配氧氣，心臟和大腦會獲得更多氧，肌肉、皮膚和其他器官則減少氧。如此一來，海洋哺乳類每呼吸一次就可以在水面下長時間停留。

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