第二百六十六代目！教宗訪日獲贈動漫風法被 秒穿比讚

2019-11-26 14:47:53

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各訪日，昨（25日）中午在東京聖瑪利亞主教座堂參加青年會談，日本青年天主教徒送教宗一件印有動漫風方濟各的日式法被，上頭還有許多日語及西語，方濟各收到後當場穿上，展現親民風格。

據本報報導，方濟各23日抵日後，隔天便前往原爆地點長崎和廣島訪問，傳達反對核武的立場，並呼籲世界各國領袖盡早放棄核武，25日在東京展開緊密行程，上午先與日本東北大地震受災民眾代表會面後轉往皇宮與日本德仁天皇會面，中午則前往東京聖瑪利亞主教座堂參加青年會談，下午在與日本首相安倍晉三進行談話。

方濟各在東京聖瑪利亞主教座堂與年輕教徒會面時，一個日本青年天主教徒的團體贈送教宗一件日式傳統法被，背後有著大大的動漫風方濟各像，前方衣襟寫著「第二百六十六代目」（即第266位羅馬教宗）及其片假名名字。

同時衣服上也印製許多日語及西語，贈送團體透露，他們透過在日本徵集出許多人想對教皇說的話，以日語及西班牙語呈現，其中包括「什麼是信仰」、「願所有生靈都幸福」、「請和我一起祈禱」等，而教宗收到後，立刻在現場穿上這件客製化法被，豎出大拇指，展現親民風格。

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