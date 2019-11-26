為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

第二百六十六代目！教宗訪日獲贈動漫風法被 秒穿比讚

2019-11-26 14:47:53
天主教教宗方濟各穿上動漫風法被，前方衣襟寫著「第二百六十六代目」（即第266位羅馬教宗）及其片假名名字。（法新社）

天主教教宗方濟各穿上動漫風法被，前方衣襟寫著「第二百六十六代目」（即第266位羅馬教宗）及其片假名名字。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕天主教教宗方濟各訪日，昨（25日）中午在東京聖瑪利亞主教座堂參加青年會談，日本青年天主教徒送教宗一件印有動漫風方濟各的日式法被，上頭還有許多日語及西語，方濟各收到後當場穿上，展現親民風格。

日本青年天主教徒的團體贈送教宗一件日式傳統法被，背後有著大大的動漫風方濟各像，還印製許多日語及西語祝福話語。（歐新社）

日本青年天主教徒的團體贈送教宗一件日式傳統法被，背後有著大大的動漫風方濟各像，還印製許多日語及西語祝福話語。（歐新社）

本報報導，方濟各23日抵日後，隔天便前往原爆地點長崎和廣島訪問，傳達反對核武的立場，並呼籲世界各國領袖盡早放棄核武，25日在東京展開緊密行程，上午先與日本東北大地震受災民眾代表會面後轉往皇宮與日本德仁天皇會面，中午則前往東京聖瑪利亞主教座堂參加青年會談，下午在與日本首相安倍晉三進行談話。

日本青年天主教徒的團體贈送教宗一件日式傳統法被，背後有著大大的動漫風方濟各像。（歐新社）

日本青年天主教徒的團體贈送教宗一件日式傳統法被，背後有著大大的動漫風方濟各像。（歐新社）

方濟各在東京聖瑪利亞主教座堂與年輕教徒會面時，一個日本青年天主教徒的團體贈送教宗一件日式傳統法被，背後有著大大的動漫風方濟各像，前方衣襟寫著「第二百六十六代目」（即第266位羅馬教宗）及其片假名名字。

教宗收到後，立刻在現場穿上這件客製化法被，豎出大拇指，展現親民風格。（法新社）

教宗收到後，立刻在現場穿上這件客製化法被，豎出大拇指，展現親民風格。（法新社）

教宗在現場穿上這件客製化法被，向青年教友表達謝意，展現親民風格。（法新社）

教宗在現場穿上這件客製化法被，向青年教友表達謝意，展現親民風格。（法新社）

同時衣服上也印製許多日語及西語，贈送團體透露，他們透過在日本徵集出許多人想對教皇說的話，以日語及西班牙語呈現，其中包括「什麼是信仰」、「願所有生靈都幸福」、「請和我一起祈禱」等，而教宗收到後，立刻在現場穿上這件客製化法被，豎出大拇指，展現親民風格。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
教宗方濟各訪日主持彌撒 5萬人擠爆東京巨蛋
2019-11-25 22:25

教宗方濟各訪日主持彌撒 5萬人擠爆東京巨蛋
教宗下月訪亞洲將與中接觸？ 吳釗燮：目前了解不會去中國
2019-10-18 12:22

教宗下月訪亞洲將與中接觸？ 吳釗燮：目前了解不會去中國
健康走 愛長久

健康走 愛長久
神職人員洩金融調查資料壞形象 教宗貼身護衛涉案去職
2019-10-15 15:12

神職人員洩金融調查資料壞形象 教宗貼身護衛涉案去職
信義限時IG熱點　盟可睞公仔超吸睛

信義限時IG熱點　盟可睞公仔超吸睛

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播