教宗方濟各訪日主持彌撒 5萬人擠爆東京巨蛋

教宗方濟各（中）今天下午在東京巨蛋主持彌撒，吸引超過5萬名信徒和民眾入場，彌撒前方濟各搭車繞場。（法新社）

2019-11-25 22:25:55

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕訪問日本的天主教教宗方濟各今天下午在東京巨蛋舉辦彌撒，吸引了超過5萬名信徒和民眾進場。彌撒開始前，方濟各搭乘的敞篷車先在巨蛋內繞場一周，很多信徒感動到流下熱淚。方濟各是繼已故教宗若望保祿二世1981年訪日後，第2位訪日的教宗。

方濟各23日抵日後，昨天前往原爆地點長崎和廣島訪問，傳達反對核武的立場，並呼籲世界各國領袖盡早放棄核武。他今天馬不停蹄在東京訪問，上午先與日本東北大地震受災民眾代表會面後轉往皇宮與日本德仁天皇會面。方濟各表示，他在9歲時雙親告訴他長崎廣島遭到原子彈轟炸的新聞，讓他不禁淚流滿面，在內心留下深刻的印象。德仁則對方濟各走訪長崎、廣島並與災民見面表示感謝之意。

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下午在東京巨蛋的彌撒結束後，方濟各繼續與日本首相安倍晉三進行會談，這是兩人在2014年6月以來相隔5年再次會面，晚間並在聚集於首相官邸的各國使節發表演說，要求全國各國採取超越國家和各年齡的舉措應對貧困及環境、少子化等全球規模的課題。另外對於明年東京即將舉行的奧運，方濟各表示，他確信這將成為追求全人類的幸福、孕育團結精神的推動力。

方濟各預定明天拜訪由耶穌會創立的上智大學與大學生交流後，中午離日返回梵蒂岡。

教宗方濟各今天在東京巨蛋主持彌撒，吸引超過5萬名信徒和民眾入場，當地的天主教修女也特地趕來參加。（路透）

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